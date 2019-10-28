Lifan X70 китайской сборки оказался немногим дороже, чем российский

Lifan X70 готов к рестарту в России. Ранее компания получила ОТТС на автомобили китайской сборки, теперь на них уже повесили ценники. Начало продаж будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, Lifan X70 - нынешний флагман модельного ряда компании и потенциальный бестселлер. При выходе на наш рынок автомобиль называли следующим поколением X60. Позже пресс-служба бренда к такой характеристике не возвращалась, но, как бы то ни было, а X70 действительно должен был вывести уровень кроссоверов Lifan на новый уровень. Возможно, и вывел бы, если бы эти автомобили вскоре не закончились у дилеров. Причиной стала остановка завода Derways в Черкесске, а также неготовность компании оперативно организовать импорт из Китая. Продажи практически завершились в мае, а ОТТС было получено только в октябре.

Сами X70, которые вот-вот появятся в автосалонах, от прежних отличаются лишь местом производства и ценами. Они выше на 70 тысяч рублей. Кроме того, в ассортименте пока нет базовой версии Basic. Поэтому начальная стоимость модели выросла с 829 до 989 тысяч рублей - столько будут стоить машины в комплектации Standart MT. У них, в частности, тканевый салон, электропривод стеклоподъемников, обогрев боковых зеркал, кондиционер, аудиосистема, системы ABS, EBD и ESP, противотуманки спереди и сзади, датчики парковки сзади, давления в шинах и света, а также система мониторинга усталости водителя.

Comfort MT и Luxury MT оценили в 1 039 900 и 1 099 900 рублей. Такие же машины с вариатором - в 1 109 900 и 1 159 900 рублей. Двигатель у всех автомобилей один - объемом 2 литра мощностью 136 л.с. Привод безальтернативно передний.

В данный момент Lifan также предлагает россиянам кроссоверы X60 и Myway, кросс-хэтчбек X50 и седаны Solano и Murman.