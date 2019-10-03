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03.10.2019 08:34
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Lifan X70 готов вернуться в Россию

Текст: Евгений Костин

Компания Lifan получила одобрение типа транспортного средства на моноприводный кроссовер X70, продажи которого прекратились в первой половине года. Согласно документу, вступившему в силу со 2 октября, в России будут продаваться автомобили китайской сборки. Ранее, напомним, поставлялись машины производства черкесского Derways.

Фото: Пресс-служба Chery.
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Никаких изменений в техническом плане не произошло. Lifan X70 комплектуется 2-литровой "четвёркой" мощностью 136 л.с., на выбор предоставлены 5-ступенчатая "механика" и вариатор.

На официальном сайте марки на момент написания материала были указаны цены для X70 производства 2018 года, - от 829 000 рублей. Сколько к этой цене прибавят таможенные сборы, пока неизвестно. Не исключено, что некоторые дилеры уже получили кроссоверы из Китая, и продажи начнутся в ближайшее время.

Ранее "РГ" сообщала, что Lifan не отказался от планов по расширению модельного ряда в нашей стране. Так, в будущем могут появиться кроссовер X80 и минивэн M7.

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#Lifan