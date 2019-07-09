Lifan привезет в Россию новые модели

Lifan не отказался от планов по расширению модельного ряда компании в России. Однако выбор в пользу конкретной новинки пока не сделан. Об этом заявил глава представительства китайского бренда Лю Цзян.

- В настоящее время мы видим перспективы для моделей Lifan X80 и Lifan M7. Но решение об их вводе на рынок еще не принято, - приводит его слова сайт "Китайские автомобили".

Топ-менеджер отметил, что X80 придется по душе тем, кто хочет сменить компактный кроссовер на автомобиль большего размера. А у минивэна M7, весьма напоминающего Ford S-Max, конкурентов на нашем рынке, по его словам, и вовсе нет. Сразу две новинки Lifan, впрочем, не привезет - это нерентабельно, отметил Лю Цзян.

"Но после адаптации для российского рынка, одна из них, возможно, здесь появится", - добавил он.

Отметим, что о возможном появлении X80 в России информация проходит в СМИ довольно регулярно, начиная с 2015 года. В 2018-м обе модели показали на Московском автосалоне, но конкретные сроки их старта на нашем рынке названы не были. В то же время источники "РГ" в дилерском сообществе ожидали появления машины еще до конца прошлого года.

Lifan X80 размерами и дизайном напоминает Toyota Highlinder. У него довольно мощный турбированный мотор 2.0, который выдает 192 л.с. и сочетается с 6-ступенчатыми "механикой" или "автоматом". Привод у машины только передний.

Lifan M7 чуть выше Ford S-Max, но при этом короче его на 76 мм. Оснащается машина турбированным двигателем 1.5 на 141 л.с. либо атмосферными 1.8 и 2.0 на 133 и 141 л.с. соответственно. Трансмиссия тоже на выбор - от 5-ступенчатой МКП и 8-диапазонного "автомата" до вариатора.

В Поднебесной X80 стоит в пересчете на рубли от 1,01 до 1,38 млн, M7 дешевле - 1 млн.

Напомним, сейчас в линейке Lifan представлено шесть моделей. Это кроссоверы X70, X60 и Myway, хэтчбек X50 и седаны Solano и Murman.

Как ранее писала "РГ", из-за потери производственной площадки продажи Lifan резко упали в нынешнем году, а некоторые автомобили оказались в дефиците. В частности, кроссоверов X70 в продаже практически нет. Между тем, по сведениям того же портала, в ближайшее время Lifan начнет сборку своих машин на мощностях тульского завода Haval.