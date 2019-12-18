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18.12.2019 15:40
Рубрика: Легковые авто

Lifan возобновит продажи флагманского кроссовера

Текст: Андрей Полухин

Lifan X70 китайской сборки уже отправлены в Россию. Компания планирует возобновить продажи своего флагманского кроссовера до конца года.

- 6 декабря новые Lifan X70 были отгружены из города Чунцин в Россию. Прибытие партии автомобилей запланировано через 15 дней, - сообщили в пресс-службе бренда.

Фото: Пресс-служба Changan.
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Там добавили, что данная партия - только часть "заказа на экспорт в Россию".

Напомним, продажи автомобилей, которые выпускали на заводе Derways в Черкесске, практически завершились. Уже в мае стало известно о том, что дилерские запасы этих кроссоверов почти иссякли. Решая эту проблему, компания вела переговоры с потенциальными партнерами о контрактной сборке, а одновременно сертифицировала импортные X70. Этот процесс завершился только в октябре.

А чуть позже в Lifan объявили цены на кроссоверы китайского производства. Они отличались от прежних только на 70 тысяч рублей. Правда, модель лишилась базовой версии, а потому ее начальная стоимость выросла с 829 до 989 тысяч рублей. В топе машину оценили в 1 159 900 рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Двигатель у X70 безальтернативный - 2-литровый "атмосферник" мощностью 136 л.с. Работает он с "механикой" и вариатором. Привод передний. Уже в начальной версии у новинки доступны тканевый салон, электропривод стеклоподъемников, обогрев боковых зеркал, кондиционер, аудиосистема, системы ABS, EBD и ESP, противотуманки, задние датчики парковки, давления в шинах и света, а также система мониторинга усталости водителя.

Рестарт продаж X70 важен для Lifan не только тем, что компания существенно провалилась в этом году по объемам продаж в России. Куда более серьезная задача - показать, что разговоры о финансовой несостоятельности бренда неактуальны.

Фото: Пресс-служба Lifan
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Напомним, ранее стало известно, что у Lifan практически приостановлено производство в Китае, до нуля упали и продажи.

Однако в московском офисе марки появившуюся информацию о положении компании назвали недостоверной.

Представители бренда подчеркнули, что в Lifan не продавали один из заводов, а передали участок под ним в пользу государства, а также реализовали часть недвижимости. Эти операции принесли свыше 10 млрд юаней (около 100 млрд рублей), которые планируется направить на "усиление сегмента производства автомобилей".

#Lifan