Автомобильный бренд Lifan может уйти в историю

Китайский автомобильный бренд Lifan может прекратить существование.

- Один из двух заводов Lifan в городе Чунцин продан, второй - закрыт, людей распустили по домам, - рассказал корреспонденту "РГ" один из жителей Чунцина, работающий в автомобильной отрасли.

Информацию об остановке предприятий Lifan и возможном банкротстве марки подтвердили еще два знакомых с ситуацией источника. Они связали это с неудовлетворительным качеством продукции компании. Продажи автомобилей бренда падают год за годом, при этом расходы растут. Lifan, например, является спонсором одного из популярных футбольных клубов страны - "Чунцин Лифань", выступающего в высшем дивизионе.

Кстати, в октябре 2019 года Lifan установил антирекорд продаж на местном рынке. В Китае было продано только 6 машин с парусами на шильдике. Это абсолютное последнее место в рейтинге популярности в Китае. Отметим, что в самом городе Чунцин, крупнейшем мегаполисе Китая, встретить Lifan на улице немногим проще, чем "Ниву" или УАЗ.

В России компания растеряла статус самой востребованной китайской марки, который она удерживала несколько лет. Продажи автомобилей упали в сравнении с 2018 годом на 71%. Руководство представительства объяснило это отсутствием сборочной площадки.

В самом деле после того, как закрылся завод Derways в Черкесске, дилерские запасы автомобилей бренда постепенно стали иссякать. В то же время экспортом из Китая компания не занималась. В октябре Lifan все-таки получил ОТТС на кроссоверы X70, которые планировал привозить из Поднебесной. Цены на новинку уже названы, но старт продаж до сих пор не объявлен.

Но откуда эти машины, если завод действительно остановлен? Как полагают наши коллеги из Авто.Mail.ru, в Чунцине остались несколько тысяч автомобилей "в разной степени готовности". И "наиболее комплектные сейчас доделывают", чтобы экспортировать, в том числе, и в Россию. Только кто и где занимается этими доделками - большой вопрос, в ответ на который наши собеседники из Чунцина только развели руками.