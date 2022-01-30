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30.01.2022 01:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Текст: Роман Маркелов
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы полагаем, что на предстоящей неделе сохранятся резкие колебания курса рубля из-за высокой чувствительности рынка к геополитическим новостям. Целевой диапазон для рубля составляет 76-80 в паре с долларом и 86-90 в паре с евро.

Россия и США продолжают переговоры по стратегической безопасности, однако риторика остается жесткой, что нервирует инвесторов. Ожидаем, что на этой неделе будет объявлено о новых переговорах в разных форматах, что может поддержать перепроданные российские рынки.

Фундаментальную поддержку рублю оказывают высокие цены на сырьевые товары и рекордный приток валюты в страну. Нефть Brent обновила 7-летний максимум и торгуется выше 90 долларов за баррель. Другие статьи российского экспорта - газ, металлы, продовольствие - также подорожали из-за геополитических рисков.

Фото: istock
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Банк России на минувшей неделе временно приостановил покупку валюты по бюджетному правилу, которые составляли 0,5 млрд долларов в день. Отсутствие валютных интервенций окажет значительную поддержку рублю.

Сдерживающими факторами для укрепления рубля выступят завершение январского налогового периода, снижение спроса на рисковые активы в мире и укрепление доллара на глобальном рынке. Индекс доллара DXY поднялся до максимума за полтора года из-за решения ФРС ускорить выход из монетарных стимулов для борьбы с инфляцией и распродажи на глобальных финансовых рынках. ​

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Стоимость нефти ожидаемо вернулась к недавним максимумам. Геополитическая напряженность в мире остается в числе основных драйверов роста. Кроме того, сильные данные по ВВП США за 4-й квартал 2021 года подтверждают, что новые волны мировой пандемии значительно меньше влияют на динамику спроса, поэтому цены на энергоносители также менее подвержены этому риску.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
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Среди негативных факторов стоит выделить укрепление доллара на очередном ужесточении риторики ФРС США и готовности в обозримом будущем приступить к сокращению баланса.

На следующей неделе внимание инвесторов привлечет очередное заседание ОПЕК+, которое пройдет в среду. В базовом прогнозе будет принято решение об увеличении объемов добычи в марте на традиционные 400 тысяч баррелей в сутки. Важным будет не столько это решение, сколько данные по степени выполнения соглашения и способности нефтедобывающих стран увеличить физический уровень добычи. Если нефтяники не успевают увеличивать добычу вслед за смягчением квот, это может стать импульсом к очередному росту выше 90 долларов за баррель, иначе ожидаем сохранения диапазона 88-90 долларов за баррель.

Биржа

Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций":

- В центре внимания российского фондового рынке на следующей неделе останется фактор геополитики. Он сейчас является доминирующим в плане ценообразования по рублевым акциям и облигациям.

Фото: istock
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На фоне высоких нефтяных цен более устойчивую динамику в случае новых всплесков волатильности могут показывать акции нефтяного сектора. Так, стоимость барреля Brent на прошедшей неделе впервые с 2014 года поднялась выше 90 долларов. В целом стоит отметить, что риски по бумагам экспортеров сейчас ниже, чем, например, по акциям банковского, потребительского или IT секторов. Это всем очевидно, как очевидно и то, что позитивные новости о компромиссах на геополитическом фронте могут обеспечить более сильный рост тех же банков, ведь участники рынка в первую очередь опасаются жестких санкций.

Любые намеки на хоть какое-то сближение позиций России и США были бы крайне позитивно восприняты участниками рынка. Взрывной рост четверга, 27 января, это как раз подтвердил, ведь именно геополитические события обеспечили львиную долю снижения последних месяцев, заложив значительный дисконт в стоимость рублевых активов. Комментария представителя МИД о том, что Россия не допускает войны с Украиной оказалось достаточно, чтобы сработали стоп-заявки по множеству коротких позиций.

По индексу МосБиржи общая техническая картина начала заметно улучшаться. Идет попытка формирования устойчивого возвратного движения. Для подтверждения импульса необходимо одну-две сессии закрыть выше 3500 пунктов. В таком случае далее ориентиры отскока сместятся к 3700-3750 пунктам. По РТС следующие ориентиры наверху могут быть расположены около 1500-1520 пунктов.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
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В России наконец начнется сезон финансовых отчетов. Компании уже начали публиковать операционные результаты за 4-й квартал, но теперь в фокусе будут цифры по МСФО. Так, на следующей неделе ожидаются отчетности НЛМК и Магнита. Сталевары и ритейлеры традиционно одними из первых публикуют свои результаты.

Заметным событием станет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 2 февраля. На наш взгляд, сюрпризов не произойдет. Страны картеля согласуют дальней шее повышение лимита добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Вряд ли это событие окажет значимое влияние на динамику Brent, так как оно широко ожидаемо.

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