Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы полагаем, что на предстоящей неделе сохранятся резкие колебания курса рубля из-за высокой чувствительности рынка к геополитическим новостям. Целевой диапазон для рубля составляет 76-80 в паре с долларом и 86-90 в паре с евро.

Россия и США продолжают переговоры по стратегической безопасности, однако риторика остается жесткой, что нервирует инвесторов. Ожидаем, что на этой неделе будет объявлено о новых переговорах в разных форматах, что может поддержать перепроданные российские рынки.

Фундаментальную поддержку рублю оказывают высокие цены на сырьевые товары и рекордный приток валюты в страну. Нефть Brent обновила 7-летний максимум и торгуется выше 90 долларов за баррель. Другие статьи российского экспорта - газ, металлы, продовольствие - также подорожали из-за геополитических рисков.

Банк России на минувшей неделе временно приостановил покупку валюты по бюджетному правилу, которые составляли 0,5 млрд долларов в день. Отсутствие валютных интервенций окажет значительную поддержку рублю.

Сдерживающими факторами для укрепления рубля выступят завершение январского налогового периода, снижение спроса на рисковые активы в мире и укрепление доллара на глобальном рынке. Индекс доллара DXY поднялся до максимума за полтора года из-за решения ФРС ускорить выход из монетарных стимулов для борьбы с инфляцией и распродажи на глобальных финансовых рынках. ​

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Стоимость нефти ожидаемо вернулась к недавним максимумам. Геополитическая напряженность в мире остается в числе основных драйверов роста. Кроме того, сильные данные по ВВП США за 4-й квартал 2021 года подтверждают, что новые волны мировой пандемии значительно меньше влияют на динамику спроса, поэтому цены на энергоносители также менее подвержены этому риску.

Среди негативных факторов стоит выделить укрепление доллара на очередном ужесточении риторики ФРС США и готовности в обозримом будущем приступить к сокращению баланса.

На следующей неделе внимание инвесторов привлечет очередное заседание ОПЕК+, которое пройдет в среду. В базовом прогнозе будет принято решение об увеличении объемов добычи в марте на традиционные 400 тысяч баррелей в сутки. Важным будет не столько это решение, сколько данные по степени выполнения соглашения и способности нефтедобывающих стран увеличить физический уровень добычи. Если нефтяники не успевают увеличивать добычу вслед за смягчением квот, это может стать импульсом к очередному росту выше 90 долларов за баррель, иначе ожидаем сохранения диапазона 88-90 долларов за баррель.

Биржа

Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций":

- В центре внимания российского фондового рынке на следующей неделе останется фактор геополитики. Он сейчас является доминирующим в плане ценообразования по рублевым акциям и облигациям.

На фоне высоких нефтяных цен более устойчивую динамику в случае новых всплесков волатильности могут показывать акции нефтяного сектора. Так, стоимость барреля Brent на прошедшей неделе впервые с 2014 года поднялась выше 90 долларов. В целом стоит отметить, что риски по бумагам экспортеров сейчас ниже, чем, например, по акциям банковского, потребительского или IT секторов. Это всем очевидно, как очевидно и то, что позитивные новости о компромиссах на геополитическом фронте могут обеспечить более сильный рост тех же банков, ведь участники рынка в первую очередь опасаются жестких санкций.

Любые намеки на хоть какое-то сближение позиций России и США были бы крайне позитивно восприняты участниками рынка. Взрывной рост четверга, 27 января, это как раз подтвердил, ведь именно геополитические события обеспечили львиную долю снижения последних месяцев, заложив значительный дисконт в стоимость рублевых активов. Комментария представителя МИД о том, что Россия не допускает войны с Украиной оказалось достаточно, чтобы сработали стоп-заявки по множеству коротких позиций.

По индексу МосБиржи общая техническая картина начала заметно улучшаться. Идет попытка формирования устойчивого возвратного движения. Для подтверждения импульса необходимо одну-две сессии закрыть выше 3500 пунктов. В таком случае далее ориентиры отскока сместятся к 3700-3750 пунктам. По РТС следующие ориентиры наверху могут быть расположены около 1500-1520 пунктов.

В России наконец начнется сезон финансовых отчетов. Компании уже начали публиковать операционные результаты за 4-й квартал, но теперь в фокусе будут цифры по МСФО. Так, на следующей неделе ожидаются отчетности НЛМК и Магнита. Сталевары и ритейлеры традиционно одними из первых публикуют свои результаты.

Заметным событием станет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 2 февраля. На наш взгляд, сюрпризов не произойдет. Страны картеля согласуют дальней шее повышение лимита добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Вряд ли это событие окажет значимое влияние на динамику Brent, так как оно широко ожидаемо.