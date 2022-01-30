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30.01.2022 16:18
Рубрика: В мире

КНДР готовит запуск твердотопливной межконтинентальной ракеты

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Согласно оценкам Южной Кореи, произведенный сегодня КНДР запуск баллистической ракеты стал самым большим вызовом за последние четыре года. Эксперты же считают, что Пхеньян, похоже, намерен реализовать озвученные недавно угрозы и возобновить запуски межконтинентальных баллистических ракет, а сегодняшний пуск является подготовкой к более крупному старту.
Фото: EPA-EFE/KCNA Фото: EPA-EFE/KCNA
Фото: EPA-EFE/KCNA

Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), сегодня в 7 часов 52 минуты утра КНДР из местечка Мапхённи провинции Чаган в сторону Восточного (Японского) моря произвела запуск баллистической ракеты средней дальности (БРСД). Ракета проследовала по несколько необычной траектории, уйдя круто вверх примерно до высоты около 2000 км, а затем упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, пролетев в длину лишь 800 км. Скорость движения ракеты была оценена в 16 маха.

Япония заявила протест КНДР из-за ракетных пусков

В принципе, подобный запуск "свечкой" южнокорейских экспертов не очень удивил. КНДР направляет свои ракеты по крутым траекториям уже не первый раз, делая это скорее всего чтобы не провоцировать другие страны. Как посчитали в Сеуле, если бы та же самая ракета была бы запущена по обычной траектории, которая составляет от 30 до 45 градусов, то она бы улетела куда дальше - 3500-4500 км или даже дальше, то есть могла бы поразить военные базы США на Гуаме или даже на Аляске. Именно исходя из этого перерасчета дальности и был сделан вывод, что заряд является баллистической ракетой средней или промежуточной дальности.

Политологи назвали данный запуск "самой большой ракетной провокацией КНДР за последние 4 года". Напомним, что в ноябре 2017 г. КНДР произвела запуска ракеты "Хвасон-15", которую оценили как межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), способную поражать почти любую точку в континентальной части США. Затем последовало резкое обострение американо-северокорейских отношений, а после - не менее стремительная дружба и личные встречи между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. В 2018 г. Ким заявил, что в качестве жеста доброй воли вводит мораторий за запуск МБР и испытания ядерного оружия.

Эксперты-ракетчики обратили внимание не на запуск в ноябре, а в мае 2017 года. Тогда полетела северокорейская жидкотопливная баллистическая ракета "Хвасон-12" (западное название - KN-17), у которой характеристики полета были схожие с сегодняшней системой: дальность полета - 787 км при максимальной высоте 2112 км. "Исходя из схожих показателей, можно сделать вывод, что теперь КНДР произвела запуск улучшенной версии "Хвасон-12", которую запускала 14 мая 2017 г.", - сказал южнокорейскому информагентству "Ёнхап" научный сотрудник Военного института 21-го века Рю Сон Ёп.

Южнокорейцы также полагают, что на этот раз скорее всего новая версия "Хвасон-12" имела уже твердотопливный двигатель, который в последние годы создала и успешно протестировала. Ракеты с твердым топливом менее уязвимы перед возможным ударом противника - они требуют меньше времени на подготовку. Если это так, то получается, что КНДР совершенствует БРСД "Хвасон-12".

В Сеуле также высказали предположение, что нынешний запуск стал последний репетицией перед запуском уже МБР "Хвасон-15", которая теперь будет тоже с твердотопливным двигателем, а запуска более дальнобойной ракеты не остается долго ждать. Напомним, что 19 января на заседании Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи КНДР, обвинив США в продолжении враждебной политики, решила "рассмотреть вопрос о пересмотре мер для построения доверия, предпринятых нами в первоочередном и инициативном порядке, и возобновлении приостановленных всех действий". В переводе на понятный язык это означало угрозы КНДР отказаться от моратория на запуски МБР и ядерные испытания, объявленный в 2018 г.

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В итоге сейчас все детали "пазла" хорошо складываются: КНДР предупредила и начала возобновлять запуски, а МБР полетит уже совсем скоро - либо в районе 16 февраля, когда в КНДР будут отмечать 80-летие дня рождения Ким Чен Ира, или 15 апреля - на 110-летний юбилей Ким Ир Сена. Это два крупнейших праздника Северной Кореи, тем более юбилейные в этом году, а потому Пхеньян вполне может их "отметить" запуском ракеты, способной поражать США.

Если данные предположения верны, то это означает, что совсем скоро Корейский полуостров ждет резкое обострение ситуации. В конце 2017 г. аналогичное развитие событий поставило регион на грань войны между США и КНДР. Для правительства Южной Кореи и ее президента Мун Чжэ Ина это означает, что все усилия по нормализации межкорейских отношений и укрепления мира на Корейском полуострове пошли прахом. Не случайно, Сеул ужесточил риторику в отношении Пхеньяна, "решительно осудив запуск" в ходе заседания СНБ Южной Кореи, где на встрече председательствовал лично Мун Чжэ Ин.

В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис

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