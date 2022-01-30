КНДР готовит запуск твердотопливной межконтинентальной ракеты

Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), сегодня в 7 часов 52 минуты утра КНДР из местечка Мапхённи провинции Чаган в сторону Восточного (Японского) моря произвела запуск баллистической ракеты средней дальности (БРСД). Ракета проследовала по несколько необычной траектории, уйдя круто вверх примерно до высоты около 2000 км, а затем упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, пролетев в длину лишь 800 км. Скорость движения ракеты была оценена в 16 маха.

В принципе, подобный запуск "свечкой" южнокорейских экспертов не очень удивил. КНДР направляет свои ракеты по крутым траекториям уже не первый раз, делая это скорее всего чтобы не провоцировать другие страны. Как посчитали в Сеуле, если бы та же самая ракета была бы запущена по обычной траектории, которая составляет от 30 до 45 градусов, то она бы улетела куда дальше - 3500-4500 км или даже дальше, то есть могла бы поразить военные базы США на Гуаме или даже на Аляске. Именно исходя из этого перерасчета дальности и был сделан вывод, что заряд является баллистической ракетой средней или промежуточной дальности.

Политологи назвали данный запуск "самой большой ракетной провокацией КНДР за последние 4 года". Напомним, что в ноябре 2017 г. КНДР произвела запуска ракеты "Хвасон-15", которую оценили как межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), способную поражать почти любую точку в континентальной части США. Затем последовало резкое обострение американо-северокорейских отношений, а после - не менее стремительная дружба и личные встречи между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. В 2018 г. Ким заявил, что в качестве жеста доброй воли вводит мораторий за запуск МБР и испытания ядерного оружия.

Эксперты-ракетчики обратили внимание не на запуск в ноябре, а в мае 2017 года. Тогда полетела северокорейская жидкотопливная баллистическая ракета "Хвасон-12" (западное название - KN-17), у которой характеристики полета были схожие с сегодняшней системой: дальность полета - 787 км при максимальной высоте 2112 км. "Исходя из схожих показателей, можно сделать вывод, что теперь КНДР произвела запуск улучшенной версии "Хвасон-12", которую запускала 14 мая 2017 г.", - сказал южнокорейскому информагентству "Ёнхап" научный сотрудник Военного института 21-го века Рю Сон Ёп.

Южнокорейцы также полагают, что на этот раз скорее всего новая версия "Хвасон-12" имела уже твердотопливный двигатель, который в последние годы создала и успешно протестировала. Ракеты с твердым топливом менее уязвимы перед возможным ударом противника - они требуют меньше времени на подготовку. Если это так, то получается, что КНДР совершенствует БРСД "Хвасон-12".

В Сеуле также высказали предположение, что нынешний запуск стал последний репетицией перед запуском уже МБР "Хвасон-15", которая теперь будет тоже с твердотопливным двигателем, а запуска более дальнобойной ракеты не остается долго ждать. Напомним, что 19 января на заседании Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи КНДР, обвинив США в продолжении враждебной политики, решила "рассмотреть вопрос о пересмотре мер для построения доверия, предпринятых нами в первоочередном и инициативном порядке, и возобновлении приостановленных всех действий". В переводе на понятный язык это означало угрозы КНДР отказаться от моратория на запуски МБР и ядерные испытания, объявленный в 2018 г.

В итоге сейчас все детали "пазла" хорошо складываются: КНДР предупредила и начала возобновлять запуски, а МБР полетит уже совсем скоро - либо в районе 16 февраля, когда в КНДР будут отмечать 80-летие дня рождения Ким Чен Ира, или 15 апреля - на 110-летний юбилей Ким Ир Сена. Это два крупнейших праздника Северной Кореи, тем более юбилейные в этом году, а потому Пхеньян вполне может их "отметить" запуском ракеты, способной поражать США.

Если данные предположения верны, то это означает, что совсем скоро Корейский полуостров ждет резкое обострение ситуации. В конце 2017 г. аналогичное развитие событий поставило регион на грань войны между США и КНДР. Для правительства Южной Кореи и ее президента Мун Чжэ Ина это означает, что все усилия по нормализации межкорейских отношений и укрепления мира на Корейском полуострове пошли прахом. Не случайно, Сеул ужесточил риторику в отношении Пхеньяна, "решительно осудив запуск" в ходе заседания СНБ Южной Кореи, где на встрече председательствовал лично Мун Чжэ Ин.