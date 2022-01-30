Пушков: Европа не желает ввязываться в конфликт вокруг Украины

Европа не намерена ввязываться из-за Киева в конфликт. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя нежелание Венгрии размещать дополнительные войска НАТО на своей территории.

Ранее, напомнил Пушков в Telegram-канале, Хорватия и Болгария отказались посылать своих солдат воевать за Украину. Кроме того, Германия настаивает на своем отказе поставлять оружие Украине, несмотря на "наскоки" из Киева и критику Вашингтона.

Декларации о политическом единстве союзников по НАТО - это одно, отметил Пушков, подчеркнув, что "Европа не горит желанием ввязываться из-за Украины в потенциальный военный конфликт".

Ранее Пушков напомнил Киеву, что по стратегическим вопросам Украину никто и ни о чем спрашивать не будет. По его словам, речь идет об отношениях и соотношении сил между Россией, с одной стороны, и США с НАТО, с другой. Украина же тут фигурирует лишь как поле столкновения - интересов экспансии США и НАТО, и интересов безопасности России. В мире идет острая борьба действующего и будущего порядка, вот в чем суть, а не в "хотелках" и капризах Киева, подчеркнул Пушков.