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30.01.2022 13:00
Рубрика: Происшествия

Прокуратура будет добиваться справедливого наказания для блогера Эдварда Била

Текст: Иван Егоров
Легкость получения дохода блогерами и их неуязвимость, как им кажется перед законом, делает их все более популярными в молодежной среде. Об этом в интервью "Российской газете" заявил прокурор Москвы Денис Попов. При этом он заметил, что трансляция отдельных блогеров не только представляет опасность в плане популяризации противоправных деяний, но в ряде случаев сам процесс видеосъемки может быть небезопасным для окружающих и самого блогера.

В качестве примера он привел ДТП, которое произошло 1 апреля 2021 года на Садовом Кольце с участием 5 автомобилей. В аварии тяжелые травмы получила женщина. А виновником столкновения стал блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль).

Фото: @edwardbil/youtube.com
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Как отметил прокурор столицы, имея несколько миллионов подписчиков, Бил почти всегда вел трансляции непосредственно за рулем автомобиля. Сейчас его уголовное дело повторно рассматривается в Пресненском суде. "Мы возражали против его прекращения в связи с примирением сторон и рассмотрения в особом порядке",- объяснил позицию надзорного ведомства по этому делу Денис Попов. Он также добавил, что гособвинение "будет добиваться справедливого наказания за содеянное". Напомним, что в июле прошлого года Пресненский суд назначил Билу два года ограничения свободы и лишил его водительских прав сроком на три года. Прокуратура обжаловала приговор, сочтя его слишком мягким. Впрочем, в сентябре апелляционная инстанция Мосгорсуда не стала менять решение Пресненского суда, и надзорное ведомство подало кассацию. Второй кассационный суд в середине декабря отменил приговор блогеру и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Полностью интервью читайте в ближайшем номере "Российской газеты"

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