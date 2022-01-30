Прокуратура будет добиваться справедливого наказания для блогера Эдварда Била

Легкость получения дохода блогерами и их неуязвимость, как им кажется перед законом, делает их все более популярными в молодежной среде. Об этом в интервью "Российской газете" заявил прокурор Москвы Денис Попов. При этом он заметил, что трансляция отдельных блогеров не только представляет опасность в плане популяризации противоправных деяний, но в ряде случаев сам процесс видеосъемки может быть небезопасным для окружающих и самого блогера.

В качестве примера он привел ДТП, которое произошло 1 апреля 2021 года на Садовом Кольце с участием 5 автомобилей. В аварии тяжелые травмы получила женщина. А виновником столкновения стал блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль).

Как отметил прокурор столицы, имея несколько миллионов подписчиков, Бил почти всегда вел трансляции непосредственно за рулем автомобиля. Сейчас его уголовное дело повторно рассматривается в Пресненском суде. "Мы возражали против его прекращения в связи с примирением сторон и рассмотрения в особом порядке",- объяснил позицию надзорного ведомства по этому делу Денис Попов. Он также добавил, что гособвинение "будет добиваться справедливого наказания за содеянное". Напомним, что в июле прошлого года Пресненский суд назначил Билу два года ограничения свободы и лишил его водительских прав сроком на три года. Прокуратура обжаловала приговор, сочтя его слишком мягким. Впрочем, в сентябре апелляционная инстанция Мосгорсуда не стала менять решение Пресненского суда, и надзорное ведомство подало кассацию. Второй кассационный суд в середине декабря отменил приговор блогеру и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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