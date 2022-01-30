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30.01.2022 08:50
Рубрика: В мире

Трамп назвал неудачным телефонный разговор Байдена и Зеленского

Текст: Диана Ковалева

Бывший президент США Дональд Трамп назвал неудачным телефонный разговор нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в ходе выступления перед своими сторонниками в городе Конро, штат Техас.

Фото: AFP/Mark Felix
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"Даже если правда только половина из того, что говорят об этом звонке, то это не был хороший звонок. Президент Украины, как сообщают, говорил ему: "Успокойся, успокойся, я думаю, что все в порядке, просто успокойся". Вы можете в это поверить?" - заявил Трамп.

По его словам, из-за Байдена снизилось уважение к США и НАТО, потому что он перестал требовать от европейских стран вносить свой вклад в оборону. Приход к власти Байдена стал сигналом, что теперь снова можно "пользоваться США", считает Трамп.

Напомним, разговор Байдена и Зеленского состоялся 27 января, его стенограмма не публиковалась. По данным американских СМИ, Зеленский предположительно критиковал Байдена за нагнетание ситуации вокруг якобы возможного вторжения России на Украину. Он также просил направить украинским властям новые образцы вооружений, но получил отказ.

В мире США В мире экс-СССР Украина Дональд Трамп

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