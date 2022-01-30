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30.01.2022 17:20
Рубрика: Экономика

В ФРГ рассказали, сколько ждать сертификации “Северного потока - 2”

Текст: Алексей Рыбин
Глава федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоманн рассказал, сколько ждать сертификации "Северного потока - 2". По его словам, такое решение вряд ли будет принято до конца июня, сообщает РИА "Новости".
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава регулятора заявил, что оператор Nord Stream 2 AG до сих пор не предоставил агентству документы, необходимые для возобновления процесса сертификации газопровода.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Nord Stream 2 ответили на предположения о сроках запуска "Северного потока-2"

26 января стало известно, что Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового немецкого участка "Северного потока - 2". Эта фирма будет выступать в качестве независимого оператора, что является необходимым условием для сертификации по закону об энергетическом хозяйстве ФРГ.

Как отмечают в самой Nord Stream 2 AG, компания прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие газопровода правилам и требованиям.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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