В ФРГ рассказали, сколько ждать сертификации “Северного потока - 2”

Глава регулятора заявил, что оператор Nord Stream 2 AG до сих пор не предоставил агентству документы, необходимые для возобновления процесса сертификации газопровода.

26 января стало известно, что Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового немецкого участка "Северного потока - 2". Эта фирма будет выступать в качестве независимого оператора, что является необходимым условием для сертификации по закону об энергетическом хозяйстве ФРГ.

Как отмечают в самой Nord Stream 2 AG, компания прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие газопровода правилам и требованиям.