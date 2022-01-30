Вильфанд: Россиян на неделе ждет неожиданно теплая погода

В ближайшие пять суток - с 30 января по 3 февраля - на всей территории России будет намного теплее, чем обычно в это время. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ситуация с температурой в России в ближайшие пять дней спокойная - аномалии положительные. На азиатской части страны температура будет выше нормы на 8-12 градусов, а на европейской территории страны - на 4-7 градусов выше нормы", - сообщил Вильфанд ТАСС. Теплее всего будет начиная с 3 февраля: на востоке европейской части России норма будет превышена на 8-13 градусов, на азиатской части - на 16 градусов.

Предварять приход тепла будет циклон, который обрушится на некоторые регионы страны уже 30 января. Он принесет сильные дожди, снег и ветер, а также поднимет уровень воды в реках до критических отметок, предупреждал ранее Вильфанд. Среди регионов, в которых погода будет опасной, синоптик перечислил Московскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую и Калининградскую области, а также Крым и Краснодарский край.

В столичном регионе погода начнет меняться вечером 30 января, ожидается рекордно низкое атмосферное давление, выпадение половины месячной нормы осадков в целом за выходные и сильные порывы ветра во второй половине дня воскресенья.