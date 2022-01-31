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Актриса Елена Проклова выписалась из больницы после инсульта

Новости
    31.01.2022, 17:07
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

68-летняя российская актриса Елена Проклова, перенесшая недавно инсульт, сообщила, что выписалась из больницы. Сегодня заслуженная артистка РСФСР уже оказалась дома.

- У меня, слава богу, улучшение, динамика хорошая. Я думаю, что все будет нормально. Период полного восстановления долгий, а я хочу добиться полного восстановления, поэтому буду над этим работать, - цитирует ТАСС заявление Прокловой.

Актриса добавила, что в скором времени планирует выйти на сцену - однако, пока лишь в легких спектаклях. Врачи разрешили ей играть в театре, исходя из самочувствия.

- С тем, что посложнее, пока повременю, - пояcнила Проклова.

Фото: kino-teatr.ru
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Напомним, об инсульте у Прокловой стало известно 10 января, практически сразу же артистка вышла на связь с прессой и коротко сообщила, что чувствует себя нормально. Позднее она уточнила, что заболевание не повредило физические и умственные функции организма, пострадал лишь вестибулярный аппарат.

Елена Проклова снималась в популярных советских фильмах "Гори, гори, моя звезда", "Мимино", "Собака на сене", "Капитанская дочка", "Будьте моим мужем" и других. Одно время была соведущей Геннадия Малахова в его телепередаче на "Первом канале".

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