Актриса Елена Проклова выписалась из больницы после инсульта

68-летняя российская актриса Елена Проклова, перенесшая недавно инсульт, сообщила, что выписалась из больницы. Сегодня заслуженная артистка РСФСР уже оказалась дома.

- У меня, слава богу, улучшение, динамика хорошая. Я думаю, что все будет нормально. Период полного восстановления долгий, а я хочу добиться полного восстановления, поэтому буду над этим работать, - цитирует ТАСС заявление Прокловой.

Актриса добавила, что в скором времени планирует выйти на сцену - однако, пока лишь в легких спектаклях. Врачи разрешили ей играть в театре, исходя из самочувствия.

- С тем, что посложнее, пока повременю, - пояcнила Проклова.

Напомним, об инсульте у Прокловой стало известно 10 января, практически сразу же артистка вышла на связь с прессой и коротко сообщила, что чувствует себя нормально. Позднее она уточнила, что заболевание не повредило физические и умственные функции организма, пострадал лишь вестибулярный аппарат.

Елена Проклова снималась в популярных советских фильмах "Гори, гори, моя звезда", "Мимино", "Собака на сене", "Капитанская дочка", "Будьте моим мужем" и других. Одно время была соведущей Геннадия Малахова в его телепередаче на "Первом канале".