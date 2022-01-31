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31.01.2022 17:31
Рубрика: Власть

Алиментщики не получат права на защищенный остаток зарплаты

Текст: Владислав Куликов

В Федеральной службе исполнения наказаний напомнили о том, что ряд категорий должников не подпадают под действие нормы о защите несгораемой суммы. В частности, не смогут претендовать на защищенный остаток (в размере прожиточного минимума) должники по алиментам.

Фото: Сергей Михеев
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"С 1 февраля 2022 года будет реализовано право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов, - сообщили в Федеральной службе судебных приставов. - Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство, а также предоставить документы, подтверждающие наличие у него ежемесячного дохода, сведения об источниках такого дохода".

Иными словами, для получения льготы придется прийти в службу судебных приставов. "В перспективе заявление на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума можно будет подать через портал госуслуг", - рассказывают в ведомстве. Но на первых порах, судя по сообщениям, такой возможности у должников не будет. "Право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением", - пояснили в ФССП России.

Взять под защиту можно будет только один счет. Как пояснили в свое время эксперты, на практике бывают ситуации, когда человек получает маленькую зарплату или пенсию. И после отчисления в счет долга половины зарплаты, на счету остаются копейки, прожить на которые невозможно. Приходится либо голодать, либо влезать в новые долги. Поэтому и было принято решение гарантировать должникам несгораемую сумму, достаточную для жизни. Если же на иждивении должника есть какие-то лица, то размер защищенного остатка может быть повышен. Также закон разрешает направить заявление напрямую в банк: на тот случай, если взыскатель принесет исполнительный лист сразу в банк, не обращаясь в службу судебных приставов.

Власть Право Семейное право Общество Семья и дети Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст ФСИН Правительство Минюст ФССП Разводы и алименты

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