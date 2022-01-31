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31.01.2022 19:38
Рубрика: Культура

"Как холодно на свете". Любили ли зиму русские писатели? 10 цитат

Текст: Александра Кислухина
Циклон "Надя" засыпал снегом Санкт-Петербург, прошелся по Калининграду и идет на Москву. "Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер! На ногах не стоит человек", - писал Блок в "Двенадцати". "Мороз и солнце; день чудесный!" - вспоминаем мы знаменитое пушкинское. А как в действительности относились к зиме русские писатели и поэты? Вдохновлялись, как Александр Сергеевич, или хандрили? "РГ" прочитала дневники и письма русских писателей, в которых есть упоминания о зиме.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

"Плохо, что зима будет, но что же делать!"

Виктор Астафьев (из письма Александру Борщаговскому, 1965 год)

Лукьяненко, Мураками, Токарчук, Паланик… Чьи новые книги мы будем читать в 2022 году?

"Зима эта воистину нескончаемая. Глядишь в окно, и плюнуть хочется. И лежит, и лежит на крышах серый снег".

Михаил Булгаков (из письма Павлу Попову, 1934 год)

"Нет, я зимой - никуда. Доктор спросил меня при моих 15 градусах в комнате: "Какую Вы себе старость готовите?" Я отвечал: "Теплую".

Афанасий Фет (из письма Льву Толстому, 1878 год)

"Да, какая подлость быть приговоренным к такому климату, порой спрашиваешь себя, за какое преступление ты сюда сослан".

Федор Тютчев (из письма жене, 1856 год)

"Стоит такая отвратительная холодная зима, что мочи нет: не знаю, переживу ли ее, и жалею, что не уехал за границу. Да черт знал".

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Николай Некрасов (из письма Николаю Добролюбову, 1860 год)

"Опять холод; вчера валило с неба, кто говорит, град, кто снег, кто крупа, но что бы ни было, а гадость".

Петр Вяземский (из письма Александру Тургеневу, 1836 год)

"Холод нестерпимый. Лень шевельнуться, лень мыслить. Тихо и однообразно проходит время. Если в комнате совершенно стихает, слышно, как горит и тихонько сипит керосин. Долог зимний вечер. Скучно".

Иван Бунин (из дневника, 1886 год)

"Надинька, радость моя, сейчас послал тебе телеграмму - очень бестолковую, но ты ведь все понимаешь. Не уезжай, голубка, из Ялты. Может, я к тебе приеду. Ты не знаешь - забыла - как холодно на свете и как сыро! У тебя здесь уголочек оранжерейный. По всей России и на Украине - то мороз, то грязь и оттепель. От такого перехода, Надик, никому не поздоровится… Даже я первое время прохворал. Давай дождемся - ну - хоть апрельского тепла, чтоб каблучками по сухим тротуарам? Да, Надик?"

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Осип Мандельштам (из письма жене Надежде, 1926 год)

"В эту зиму с ума я опять не сошел, а зима глядь и кончилась".

Иосиф Бродский

"Сквозь замерзшие, обросшие снегом плюшевые окна трамвая. Серый, адский свет. Загробная жизнь".

Илья Ильф (из записной книжки, 1930 год)

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