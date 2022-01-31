"Как холодно на свете". Любили ли зиму русские писатели? 10 цитат

"Плохо, что зима будет, но что же делать!"

Виктор Астафьев (из письма Александру Борщаговскому, 1965 год)

"Зима эта воистину нескончаемая. Глядишь в окно, и плюнуть хочется. И лежит, и лежит на крышах серый снег".

Михаил Булгаков (из письма Павлу Попову, 1934 год)

"Нет, я зимой - никуда. Доктор спросил меня при моих 15 градусах в комнате: "Какую Вы себе старость готовите?" Я отвечал: "Теплую".

Афанасий Фет (из письма Льву Толстому, 1878 год)

"Да, какая подлость быть приговоренным к такому климату, порой спрашиваешь себя, за какое преступление ты сюда сослан".

Федор Тютчев (из письма жене, 1856 год)

"Стоит такая отвратительная холодная зима, что мочи нет: не знаю, переживу ли ее, и жалею, что не уехал за границу. Да черт знал".

Николай Некрасов (из письма Николаю Добролюбову, 1860 год)

"Опять холод; вчера валило с неба, кто говорит, град, кто снег, кто крупа, но что бы ни было, а гадость".

Петр Вяземский (из письма Александру Тургеневу, 1836 год)

"Холод нестерпимый. Лень шевельнуться, лень мыслить. Тихо и однообразно проходит время. Если в комнате совершенно стихает, слышно, как горит и тихонько сипит керосин. Долог зимний вечер. Скучно".

Иван Бунин (из дневника, 1886 год)

"Надинька, радость моя, сейчас послал тебе телеграмму - очень бестолковую, но ты ведь все понимаешь. Не уезжай, голубка, из Ялты. Может, я к тебе приеду. Ты не знаешь - забыла - как холодно на свете и как сыро! У тебя здесь уголочек оранжерейный. По всей России и на Украине - то мороз, то грязь и оттепель. От такого перехода, Надик, никому не поздоровится… Даже я первое время прохворал. Давай дождемся - ну - хоть апрельского тепла, чтоб каблучками по сухим тротуарам? Да, Надик?"

Осип Мандельштам (из письма жене Надежде, 1926 год)

"В эту зиму с ума я опять не сошел, а зима глядь и кончилась".

Иосиф Бродский

"Сквозь замерзшие, обросшие снегом плюшевые окна трамвая. Серый, адский свет. Загробная жизнь".

Илья Ильф (из записной книжки, 1930 год)