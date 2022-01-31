Кэмп-Дэвидской декларации - 30 лет. Почему точка в "холодной войне" оказалась многоточием

Свитер Бориса Ельцина и куртка Джорджа Буша-старшего в Кэмп-Дэвиде подчеркивали: время вражды с Америкой позади, настает время дружбы. Фото: Paul J. RICHARDS / AFP

Друг с сапогами

В тот день "друг Борис" и "друг Джордж", одетые не в костюмы, а простые куртку и свитер - чтобы подчеркнуть новую атмосферу, пожимали руки, обнимались и поставили подписи под документом, который должен был положить конец соперничеству "холодной войны". Поскольку дата встречи совпала с днем рождения Ельцина, Буш-старший еще и подарил ему ковбойские сапоги с инициалами Б.Е.

1 февраля 1992 года. Кэмп-Дэвид. Посол США в России Роберт Штраусс наблюдает за тем, как американский лидер Джордж Буш - старший дарит ковбойские сапоги президенту России Борису Ельцину на его 61-й день рождения. Фото: AP Photo/David Valdez, White House

"Сегодня впервые встретились американский президент и демократически избранный президент независимой России. И мы сделали это не как противники, а как друзья. Эта историческая встреча - еще одно подтверждение окончания "холодной войны", - заявил Буш-старший.

"Я считаю, что встреча была исключительно положительной, нужной, исторической. И главное еще в наших отношениях сразу сегодня складывалось, и в дальнейшем будет полная открытость, полная честность наших отношений", - согласился Ельцин.

Джордж Буш-старший с Борисом Ельциным во время частного визита 1 февраля 1992 года в резиденции президента в Кэмп-Дэвиде. Фото: DAVID VALDEZ / THE WHITE HOUSE / AFP

Всего пунктов в документе шесть. Они пропитаны эйфорией от взаимных обещаний дружбы, понимания и сотрудничества, в вот конкретики в них явный дефицит.

Слова остались на бумаге

Сегодня же декларация, которая должна была стать основой нового исторического периода, выглядит символом несбывшихся надежд. Не нужно быть специалистом чтобы понять, сколь безнадежно далеко отношения России и США отклонились от провозглашенного в ней курса.

Отчасти выполненным можно считать разве что пункт о сокращении стратегических ядерных арсеналов, хотя процесс этот шел непросто, претензии у двух стран к друг другу остались, а развитие новых вооружений требует уже других подходов и договоренностей. Местами двум странам удавалось сотрудничество в борьбе с терроризмом и наркоторговлей, но в целом США действовали на этих направлениях без оглядки на других и под знаменами борьбы с террором ввергли в хаос весь Ближний Восток.

Третьего февраля 1992 года "Российская газета" опубликовала полный текст Кэмп-Дэвидской декларации.

Для США декларация стала сертификатом о победе в "холодной войне". За пару дней до подписания документа Буш-старший заявлял в Конгрессе, что "Америка победила в "холодной войне", а американский истеблишмент повторяет эту мантру и до сих пор. Поэтому дружба по-кэмп-дэвидски - это дружба победителя с побежденным. В ее основе для американцев лежала слабость и покорность России, самостоятельных интересов у которой не предполагалось. Так США вели себя и на международной арене - весь мир должен был принять правила победителя.

Наша страна, после распада СССР ослабленная системным кризисом, нуждавшаяся в помощи и искавшая свою новую идентичность, какое-то время спорить с этим не пыталась, не выдвигая Западу практически никаких требований. Но как только Россия стала вести себя как равный партнер и требовать уважения своих интересов, как и было записано в Кэмп-Дэвиде, основа для дружбы исчезла.

Февральский выпуск The New York Times: Первого февраля 1992 года Буш и Ельцин объявили о формальном конце"холодной войны".

Наобещав партнерства и уважения, США поступали ровно наоборот. Несмотря на провозглашенное "содействие свободной торговле и инвестициям" между двумя странами, Белый дом отказал Кремлю в отмене Поправки Джексона-Веника, ограничивавшей торговлю. Ее американские законодатели сняли только спустя двадцать лет, да и то сопроводив введением новых ограничений через "закон Магнитского". Уже в 1994 году НАТО приняло решение о расширении на Восток, поближе к границам России. О прописанных в декларации "распространении общих ценностей" и "уважении государственных границ" и говорить смешно. В 1999 году США и их союзники начали бомбардировки Югославии, полностью проигнорировав мнение России. Следом пошла череда американских интервенций в Афганистан (2001), Ирак (2003) и так далее. В начале 2000-ых еще сохранялись попытки наладить отношения Москвы и Вашингтона, но к концу десятилетия стало ясно, что диалога на равных США не примут. Кризис на Украине в 2014 году окончательно перевел дух Кэмп-Дэвида в разряд альтернативной истории. Прописанная в нем забота о "благосостоянии наших народов" обернулась бесконечной чередой экономических санкций из Вашингтона.

Уроки непредсказуемости

Когда подписывалась декларация в Кэмп-Дэвиде автор этих строк еще был школьником, поэтому судить в деталях о политических реалиях того времени не возьмется. Запомнилось, что отношение к Америке, как и всему западному, тогда было заинтересованным, нередко восхищенным, враждебности в нем действительно не было. Взрослые по телевизору примерно так на пальцах объясняли преимущество США и их доллара: их система предсказуема, в ней сменяются лица, но не генеральный курс, а каждый следующий президент уважает и соблюдает решения предыдущего. Поэтому, мол, слову Америки верят во всем мире, как и ее валюте. Это, конечно, говорилось в противовес российским политическим реалиям начала 1990-х, которым предсказуемость и исполнение обещаний были чужды.

Тем удивительнее сегодня видеть все новые доказательства обратного. На всеобъемлющие исторические выводы не претендую, но теперь у президентов США становится особым ритуалом после инаугурации первым делом сесть за стол в Овальном кабинете и подписать кипу указов, отменяющих решения предшественника. Так поступил в прошлом году Джозеф Байден, так до него сделал Дональд Трамп. И это не только по внутренней политике.

2022 год. Спустя тридцать лет после начала "новых взаимоотношений" с Москвой американцы считают, что теперь они хозяева Черного моря у российских берегов. Фото: LPhot Dan Rosenbaum / HMS Defender / navy.mil

Удручающая судьба Кэмп-Дэвидской декларации была только первым звонком. За пару десятков лет США в одностороннем порядке вышли из целой плеяды международных соглашений - по ПРО, РСМД, открытому небу, ядерной программе Ирана. Так американцы поступают даже с союзниками - достаточно вспомнить, как в прошлом году США, Австралия и Великобритания заключили свой военный союз, разорвав договоренности о строительстве подлодок с Францией.

Кэмп-Дэвидская декларация - урок не только для России, но и всех тех, кто сегодня верит обещаниям Америки о вечной дружбе

Россия эти уроки истории выучила и именно поэтому сегодня требует от Запада не новых обещаний и общих деклараций, а юридически обязывающих, конкретных и письменных гарантий, которые бы учитывали ее интересы в сфере безопасности.

Кэмп-Дэвидская декларация - урок не только для России, но и всех тех, кто сегодня верит обещаниям Америки о вечной дружбе. Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова накануне заявила, что Америка - "стратегический друг номер один". Украина, ослабленная внутренними кризисами, сегодня жаждет помощи Запада и хочет искренне верить, что тот будет вечно ее поддерживать на основе общих демократических ценностей. Но прах Кэмп-Дэвидского документа, где тоже воспевались "общие ценности", - очередное доказательство того, что для западного истеблишмента дружба ценна только до тех пор, пока она обслуживает его интересы. А если "младший друг" вдруг заикнется о собственных интересах, как это попытался сделать президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Джозефом Байденом, поставив под сомнение раздуваемую из США военную истерию, его либо проигнорируют, либо напомнят, сколь многим он обязан своим "старшим друзьям".