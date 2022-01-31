Kia привезет в Россию K9 на смену флагману K900. Подробности

Компания Kia сообщила, что планирует начать в России продажи модели K9, прошлая генерация которой представлена под именем K900. Седан уже получил Одобрение типа транспортного средства, что фактически позволяет начать продажи.

Это будет самый крупный седан в линейке компании в России: длина кузова - 5120 мм, ширина - 1915 мм, размер колёсной базы - 3106 мм.

Новый Kia K9 будет предложен с безальтернативным силовым агрегатом, состоящим из 249-сильного V6 3.3 GDI с непосредственным впрыском и 8-ступенчатым "автоматом", привод - полный. В компании объяснили такое решение более высоким интересом именно к этому двигателю.

В настоящее время Kia K900 стоит от 4 564 900 рублей и предлагает кроме 249-сильного V6 более мощный пятилитровый мотор с отдачей 413 л.с., который также сагрегатирован с автоматической трансмиссией.

Точная дата начала продаж Kia K9 пока не называется, но известно, что седан появится у дилеров до конца 2022 года.

Фото: Пресс-служба Kia.