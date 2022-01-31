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31.01.2022 14:32
Рубрика: Легковые авто

Китайцы переделывают "двухсотый" в "трехсотый". Почти не отличишь

Текст: Константин Руссов

Ситуация с заказами Toyota Land Cruiser 300 такая, что на сайте производителя есть честное предупреждение, что простоять за внедорожником в очереди можно до четырёх лет. Этого можно избежать, прибегнув к помощи китайской компании GBT: при минимальных затратах тюнеры сделают из LC 200 новый "трёхсотый". Особенно актуально предложение для тех, кто фанатеет от V8, которого Land Cruiser 300 лишился.

Фото: скриншот с youtube.com
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Итак, трансформация происходит за счёт установки решётки радиатора и бамперов, очень похожих на те, что у LC 300. Также устанавливаются другие фары со светодиодной полоской ДХО, фонари, а также… крылья, капот и крышка багажника! Всё оперение устанавливается в штатные места и крепится без изменения существующей системы.

Цена такой переделки в зависимости от тех элементов, которые выбрал заказчик, составляет 2500 - 4550 долларов.

В России цены на Toyota Land Cruiser 300 начинаются от 5 777 000 рублей за версию с 299-сильным дизелем и от 5 834 000 рублей с новым бензиновым битурбо V6 3.5 литра мощностью 415 л.с. Оба спарены с 10-ступенчатой АКП.

С момента начала продаж в июле 2021 года по декабрь включительно в России было реализовано 1768 внедорожников.

#Toyota