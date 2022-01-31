Китайцы переделывают "двухсотый" в "трехсотый". Почти не отличишь

Ситуация с заказами Toyota Land Cruiser 300 такая, что на сайте производителя есть честное предупреждение, что простоять за внедорожником в очереди можно до четырёх лет. Этого можно избежать, прибегнув к помощи китайской компании GBT: при минимальных затратах тюнеры сделают из LC 200 новый "трёхсотый". Особенно актуально предложение для тех, кто фанатеет от V8, которого Land Cruiser 300 лишился.

Итак, трансформация происходит за счёт установки решётки радиатора и бамперов, очень похожих на те, что у LC 300. Также устанавливаются другие фары со светодиодной полоской ДХО, фонари, а также… крылья, капот и крышка багажника! Всё оперение устанавливается в штатные места и крепится без изменения существующей системы.

Цена такой переделки в зависимости от тех элементов, которые выбрал заказчик, составляет 2500 - 4550 долларов.

В России цены на Toyota Land Cruiser 300 начинаются от 5 777 000 рублей за версию с 299-сильным дизелем и от 5 834 000 рублей с новым бензиновым битурбо V6 3.5 литра мощностью 415 л.с. Оба спарены с 10-ступенчатой АКП.

С момента начала продаж в июле 2021 года по декабрь включительно в России было реализовано 1768 внедорожников.