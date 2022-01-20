Toyota предупредила о четырехлетних очередях на Land Cruiser 300

Это не умозрительные подсчёты, это объективная оценка возможностей Toyota самой компанией, которая честно предупреждает о том, что покупателям LC 300 следует запастись огромным терпением.

Если открыть страницу с моделью на японском сайте Toyota, то можно встретить такое предупреждение: "Land Cruiser 300 популярен не только в Японии, но и в других регионах мира. Мы дорожим своей репутацией и стараемся поставлять машины точно в оговоренный срок, однако сейчас ситуация крайне сложная, поэтому вынуждены предупредить вас о том, что сроки ожидания автомобилей могут растянуться на четыре года. Мы прилагаем все усилия, чтобы сократить это время, спасибо за понимание".

Радует, что сроки поставок не увеличились с лета 2021 года, когда японские СМИ подсчитали, сколько времени потребуется компании на выполнение всех заказов.

С момента своего выхода на рынок в середине прошлого года Toyota Land Cruiser 300 является дефицитной моделью, и один из шагов, который компания предприняла для того, чтобы снизить интерес дилеров к сделкам с перекупами, - запретила путём заключения соглашения с клиентом перепродавать внедорожник в течение года.

Ситуация осложняется тем, что Toyota вынуждена регулярно останавливать свои заводы по всему миру из-за дефицита микрочипов и других электронных компонентов: так, по итогам 2021 финансового года компания не сможет выполнить план по выпуску девяти миллионов авто.