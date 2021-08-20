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20.08.2021 13:08
Рубрика: Легковые авто

СМИ: очередь за Toyota Land Cruiser 300 растянулась на четыре года

Текст: Константин Руссов

В июне Toyota представила Land Cruiser 300, и спустя месяц (плюс-минус в зависимости от региона) стартовали продажи внедорожника. Никто не сомневался, что спрос на внедорожник будет ажиотажным, но, кажется, компания была не готова к такому количеству заказов.

Фото: Пресс-служба Toyota
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Портал The Best Car пишет, что в год Toyota планировала продавать примерно пять тысяч единиц Land Cruiser 300, однако количество заказов уже давно перевалило за двадцать тысяч, то есть последним в очереди на покупку придётся ждать до четырёх лет!

Как известно, мировой автопром парализован дефицитом полупроводников, которые широко применяются в современных автомобилях. Нехватка электронных компонентов отразилась даже на относительно простой модели Lada Granta, что говорить о таких машинах, как Land Cruiser.

Соответственно, в очереди за иконой бездорожья можно простоять гораздо дольше, и точных сроков поставки сказать никто не может, потому что пока автопроизводители могут лишь надеяться, что кризис разрешится.

Ранее "РГ" рассказывала, что Toyota вынуждена была разослать дилерам образцы соглашений, которые те должны подписывать с клиентами: по документам, купивший внедорожник не может перепродавать его в течение года.

#Toyota