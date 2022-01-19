Toyota умерила оптимизм: заводы отправляются в простой

На излёте 2021 года компания Toyota сообщила, что январь станет рекордным для марки по количеству выпущенных автомобилей - 800 000 автомобилей в месяц, а финансовый год закончится девятью миллионами выпущенных машин. Февральский план работ расставил коррективы.

Для начала отметим, что по январю надежды Toyota не оправдались: внеплановые остановки заводов будут, и недовыпуск может составить около 20 тысяч машин.

В Toyota рассказали, что в следующем месяце простои будут объявлены на восьми заводах в Японии, а также на предприятиях, расположенных за пределами страны. Это приведёт к сокращению производственного плана примерно на 150 тысяч автомобилей.

"РГ" изучила список моделей, которые не будут собираться в следующем месяце: Land Cruiser 300 и Land Cruiser Prado в них отсутствуют.

Причина простоев остаётся всё той же - дефицит электронных компонентов. В Toyota пообещали держать руку на пульсе и искать решения, которые помогут заменить недостающие детали аналогичными от других поставщиков.

В компании отметили, что итоги финансового года, который заканчивается 31 марта 2022 года, будут отличными от раннего прогноза в девять миллионов выпущенных авто.