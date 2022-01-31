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31.01.2022 09:20
Рубрика: Легковые авто

Mercedes не принимает заказы на "Гелик". Очередь растянулась почти на три года

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

С 17 января компания Mercedes-Benz не принимает заказы на Gelandewagen: австрийский завод Magna Steyr не справляется с ажиотажным спросом.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz оставит универсалы в прошлом

По информации MBPassionBlog, ссылающегося на собственные источники, очередь на G-Class растянулась до четвёртого квартала 2024 года. К этому, как предполагается, привели увеличивающийся спрос на модель и дефицит комплектующих, ограничивающих объёмы производства.

Интересно, как отреагировали на такие огромные сроки поставок клиенты, которые уже заказали G-Class и узнали, что в ближайшем будущем внедорожник пройдёт рестайлинг: прототипы автомобиля вышли на испытания. Конечно, радикальных изменений "Гелендваген" не получит, но всё-таки это будет обновлённая модель.

Ранее Toyota официально заявила о том, что сроки поставок нового Toyota Land Cruiser 300 могут занимать до четырёх лет. Ситуация аналогична Mercedes: высокая востребованность модели и дефицит микрочипов.

#Mercedes-Benz