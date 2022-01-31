Минюст: порядка 100 тысячам осужденным в РФ можно заменить заключение на принудительные работы

Сегодня в России отбывают наказание в исправительных учреждениях порядка 350 тысяч человек. А 180 тысяч из них могут претендовать на замену реального лишения свободы принудительными работами, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр юстиции Константин Чуйченко.

"Проблема состоит в том, что у нас нет просто соответствующих мест, в которых можно было бы обеспечивать отбытие этими людьми наказания", - сказал он, добавив при этом, что не все из этих 180 тысяч достойны перевода с лишения свободы на принудительные работы, потому что не встали на путь исправления.

"Но мы исходим из того, что на сегодняшний день порядка 100 тысяч человек достойны того, чтобы применить к ним эту меру, а именно - заменить лишение свободы на принудительные работы", - подчеркнул министр.

Чуйченко сообщил, что сегодня в России создано 15 тысяч мест и концу 2024 может появиться еще порядка 100 тысяч мест для принудительных работ.

Отметим, что с 2017 года в России заработал закон, который позволяет переводить людей с наказания в виде лишения свободы на так называемые принудительные работы. Чуйченко отметил, что достоинство такой меры состоит в том, что люди работают, получают деньги и уже по сути готовятся к выходу в свободную жизнь.