Пасечник: США "сломают зубы" об Донбасс

Задавить санкциями Донбасс у США не получится, они "сломают зубы" об ДНР и ЛНР. Такое мнение выразил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Как он обратил внимание, против ЛНР и ДНР введено уже огромное количество ограничительных мер только за то, что они "существуют и осмелились защищать свои права и свои убеждения". Однако результата, на который надеются в США, они не достигли, как это было и с Кубой. "США уже 60 лет пытается различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы", - отметил Пасечник.

По его словам, попытки американских насаждать "демократию" в том виде, в каком они ее понимают, его они не волнуют. "Спустя восемь лет войны, угроз, давления, меня подобные действия и заявления нисколько не заботят. У меня сегодня масса других задач и вызовов, на которые необходимо реагировать в нашей республике", - заявил Пасечник.