Песков: Путин даст ответ НАТО по гарантиям безопасности, когда сочтет нужным

Президент РФ Владимир Путин отреагирует на представленный Вашингтоном ответ России на инициативу о гарантиях безопасности тогда, когда сочтет необходимым. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как только он посчитает это необходимым, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Точную дату я не могу вам назвать".

США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности​​​. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва изучает документы. Песков в беседе с журналистами сообщал, что Путин лично прочитал ответ по гарантиям безопасности.

Напомним, что, согласно российским предложениям, американцы обязаны отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток и от приема в военный блок постсоветских стран.

В минувшую пятницу президент России провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Главной темой из беседы стал вопрос о предоставлении России долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. В частности, Владимир Путин заявил о том, что Москва внимательно изучит полученные ответы и уже после этого определится с дальнейшими действиями.