Посол РФ связал антироссийские сюжеты в Британии с кризисом внутри этой страны

Угрозами отношения России и Великобритании улучшить невозможно. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин телеканалу "Россия-24".

По его словам, одна из причин, по которой в Британии используются антироссийские сюжеты, связана с тем, чтобы отвлечь от кризиса во внутриполитической ситуации. Посол напомнил о том, что сейчас оппозиция сильно давит на премьера Бориса Джонсона.

- Все связано с прошлогодними скандалами, вечеринками, которые проводились в разгар пандемии, - цитирует ТАСС его слова.

Напомним, ранее стало известно, что Лондон вскоре объявит о расширении санкций против России. По словам Дмитрия Пескова, атака Лондона на российский бизнес подразумевает ответные меры, они будут исходить из собственных российских интересов.