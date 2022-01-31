В Кремле рассказали про ответ Москвы на санкции Великобритании

"Атака отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры", - подчеркнул Песков. "Эти меры будут сформулированы исключительно исходя из наших собственных интересов - в случае, если это потребуется", - заключил он.

Напомним, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что правительство Великобритании внесет на этой неделе в парламент законопроект, который позволит вводить масштабные санкции против российских финансовых структур, компаний из сферы энергетики и другого крупного бизнеса.