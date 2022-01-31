Премьер-министр Канады был вынужден покинуть резиденцию ради безопасности

Канадский премьер Джастин Трюдо вместе с семьей покинул резиденцию в Оттаве "из соображений безопасности" на фоне протестов, передал телеканал CBC. Куда именно переехал глава правительства, неизвестно.

Все началось с протестной акции дальнобойщиков, которых правительство обязало делать прививки, если они собираются пересекать границу с США. Недовольные водители грузовиков согнали к парламентским зданиям в Оттаве несколько фур, на одной из которых виднелся флаг Конфедерации, а на некоторых других - оскорбительные высказывания в адрес Трюдо.

Позже к дальнобойщикам присоединились все те, кто в целом недоволен политикой премьера и антикоронавирусными мерами властей. На плакатах некоторых протестующих виднелись надписи в духе "Трюдо должен уйти!".

Ожидается, что в столицу скоро прибудут еще фуры и грузовики. Служба безопасности канадского парламента рекомендовала депутатам пока закрыться у себя дома.

Протестные акции проходят и в других регионах Канады. Например, на участке шоссе от города Летбридж до деревушки Куттс у американо-канадской границы выстроился конвой из легковых машин, грузовиков, тракторов и других транспортных средств. По данным Reuters, около 90 процентов канадских дальнобойщиков получили две дозы вакцины.