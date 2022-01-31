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31.01.2022 02:25
Рубрика: В мире

В столице Канады продолжились протесты против коронавирусных ограничений

Фото: AFP/Lars Hagberg Фото: AFP/Lars Hagberg
Фото: AFP/Lars Hagberg

В воскресенье в столице Канады продолжилась акция протеста, начавшаяся в субботу. Тысячи дальнобойщиков и других граждан требуют снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения.

Фото: AP Photo
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По данным телеканала CBC, протесты в целом проходили мирно. Однако полиция уже начала несколько уголовных расследований в отношении участников акции. Одно из расследований посвящено осквернению военного мемориала, пишет РИА Новости.

Протестующие собрались недалеко от Парламентского холма. В результате большая часть центра Оттавы оказалась заблокирована, грузовики перекрыли некоторые дороги, в том числе полосы для экстренных служб и автобусов. Жителям столицы рекомендовано избегать центральных районов города из-за проблем с движением.

Мэр Оттавы Джим Уотсон заявил, что протестующие не могут и дальше продолжать "блокировать маршруты". "Вы уже выразили свой протест, теперь, пожалуйста, уезжайте. Наш город должен вернуться к нормальной жизни", - призвал градоначальник. Как отмечает CBC, пока неясно, как долго продлится акция.

Между тем, накануне стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сменил место резиденции. Это было сделано из соображений безопасности на фоне проходящих в стране протестов против коронавирусных ограничений. По данным СМИ, Трюдо и его семья переехали из своего дома "в неназванное место в столице страны".

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