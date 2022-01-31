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31.01.2022 14:22
Рубрика: Происшествия

Следователи разберутся с нарушением жилищных прав безрукого сироты из Омска

Текст: Наталья Граф (Омск)
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин молниеносно отреагировал на историю омского сироты Серика Отынчинова, опубликованную в прошлом выпуске "Российской газеты".
Круглые сироты Серик Отынчинов и Андрей Схаугье вынуждены снимать жилье на свою пенсию по инвалидности. Фото: Наталья Граф/РГ Круглые сироты Серик Отынчинов и Андрей Схаугье вынуждены снимать жилье на свою пенсию по инвалидности. Фото: Наталья Граф/РГ
Круглые сироты Серик Отынчинов и Андрей Схаугье вынуждены снимать жилье на свою пенсию по инвалидности. Фото: Наталья Граф/РГ

Безрукий выпускник психоневрологического интерната вынужден снимать квартиру на свою пенсию по инвалидности. Еще в 2019 году Центральный районный суд города Омска обязал местных чиновников обеспечить сироту жильем. Однако исполнения судебного решения Серик ждет уже три года.

Фото: Нина Рузанова/РГ
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- В "Российской газете" появились сведения о том, что молодой человек из Омской области по-прежнему вынужден жить в съемной квартире, а его право на получение собственного жилья длительное время не реализовано, - сообщает СК. - Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав гражданина с инвалидностью, который также является лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как уже сообщала "РГ", ранее следователи возбудили уголовные дела о халатности и о неисполнении решения суда, которые соединены в одно производство. Обвинение было предъявлено даже министру имущественных отношений региона. Однако прошло полтора года, расследование продолжается. А собственного жилья у Отынчинова как не было, так и нет.

- На протяжении нескольких месяцев я пытаюсь выяснить, насколько продвинулась моя очередь на жилье, - говорит Серик. - Но безуспешно.

- Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и принимаемых следствием мерах, направленных на восстановление нарушенных прав сироты, - отмечают в СК РФ.

В настоящее время в очереди на жилье в Омской области стоят уже более 6 тысяч детей-сирот. С 1 января 2022 года в регионе вступил в силу закон о выдаче им жилищных сертификатов. Его стоимость составит почти 1,9 миллиона рублей. Можно купить "однушку" на окраине города.

Фото: Предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам ребенка
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Однако есть и другая очередь - из сирот, имеющих на руках судебные решения. И для них жилищные сертификаты не предусмотрены.

В результате обещанного новоселья Серик Отынчинов вполне может прождать до самой пенсии. Исполнять судебное решение чиновники не торопятся.

Правительство Омской области пообещало, что в ближайшее время региональный бюджет возьмет на себя оплату съемного жилья для детей-сирот. Эта мера поддержки будет действовать до тех пор, пока им не предоставят собственные квартиры.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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