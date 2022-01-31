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Прилучный потребовал от жителя Калининграда 4,5 млн рублей за избиение

Суд
    31.01.2022, 18:07
Текст:   Светлана Песоцкая

Известный актер Павел Прилучный требует в суде Калининграда возмещения морального и имущественного ущерба почти на 4,5 миллиона рублей по делу об избиении в местном ночном клубе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинградского районного суда Калининграда, где рассматривается дело.

- В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека", представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о взыскании причиненного морального и имущественного ущерба в размере 4 438 560 рублей, - сообщили в суде.

Представитель Прилучного также заявил гражданский иск о взыскании с обвиняемого 1,1 миллиона рублей имущественного ущерба ООО "А1 студио", интересы которого он представляет, добавили в суде.

Фото: Продюсерская компания "Среда"
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Инцидент произошел 21 ноября 2020 года в Калининграде, где Павел Прилучный участвовал в съемках второй части фильма "В клетке". По данным следствия, в помещении спортзала одного из местных ночных клубов калининградец несколько раз ударил актера руками и ногами в лицо и голову.

Потерпевший получил травмы, в том числе черепно-мозговую с переломом костей, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Актер рассказал, что ему была сделана операция. Сам обвиняемый рассказывал, что нанес актеру всего один удар, причем Прилучный сам выступил инициатором схватки.

Слушания по уголовному делу начались в калининградском суде 25 января. На первое заседание Прилучный не явился. Следующее заседание назначено на 1 февраля.

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