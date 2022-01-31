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31.01.2022 14:52
Рубрика: Происшествия

В Крыму осуждены похитители инкассаторского автомобиля с 39 млн рублей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД РФ Фото: Пресс-служба МВД РФ
Фото: Пресс-служба МВД РФ

Белогорский районный суд вынес приговор водителю инкассаторской машины и его сообщнице, которые в сентябре 2020 года организовали угон инкассаторской машины и находящейся в ней наличности - 39 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Преступление спланировал водитель инкассаторской машины, который обладал полной и точной информацией о маршруте передвижения спецавтомобиля и наличии в нем денег. К реализации своего плана он привлек сожительницу, которой доверил покупку двух сим-карт оператора местной мобильной связи и сумок для денег. Также помощница должна была подыскать автомобиль такси для транспортировки похищенной наличности с заранее оговоренной точки.

Инкассаторская машина с 39 миллионами рублей пропала с автозаправки в Белогорске в тот момент, когда инкассатор покинул служебную машину, чтоб расплатиться за горючее с оператором АЗС. Когда же он вернулся - не увидел ни машину, ни своего напарника. На первый взгляд все указывало на нападение грабителей, которые угнали машину с ее водителем и наличностью внутри.

Через некоторое время полицейские нашли автомобиль на территории заброшенного сада в километре от места происшествия. Водителя в ней не было, а упаковки, в которых перевозились деньги, были вскрыты. На полу нашли восемь патронов, которые, как позже показало следствие, были использованы для инсценировки нападения.

- Инсценировав нападение на инкассаторский автомобиль, обвиняемый уехал с АЗС с 39 миллионами рублей и спрятал машину, где переложил наличность в заранее приготовленные сумки, - рассказали в суде. - Он поочередно переместил их в оговоренное со своей сожительницей место, где она, действуя согласно отведенной ей роли, ожидала сообщника в нанятом автомобиле такси. Сообщники приехали в Судак, где водитель инкассаторской машины передал ей порядка 19 миллионов рублей, оплатил продукты и номер в гостинице. На следующий день злоумышленник выехал из Судака в сторону материковой части РФ. Но на Крымском мосту его задержали сотрудники полиции.

В суде преступники полностью признали свою вину. Суд квалифицировал действия водителя инкассаторского автомобиля как хищение вверенного имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) и незаконная перевозка боеприпасов (часть 1 статьи 222). Сообщницу же обвинили в пособничестве в хищении. В результате водитель проведет четыре года и два месяца в колонии общего режима, а его подруга осуждена условно на три года с трехлетним испытательным сроком. Суд тем самым учел наличие у обвиняемой малолетнего ребенка. А водителю пошли в зачет положительные характеристики с места работы и помощь следствию в раскрытии преступления.

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