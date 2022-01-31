В Екатеринбурге впервые вакцинировали от коронавируса 50 суворовцев

Воспитанников Суворовского военного училища в Екатеринбурге впервые вакцинировали от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Там уточнили, что иммунизация воспитанников проводилась на базе одной из городских поликлиник уральской столицы. Впервые привились вакциной от новой коронавирусной инфекции в общей сложности около 50 учащихся девятого класса.

"Вакцинация суворовцев проводилась на добровольной основе и при наличии письменного согласия от родителей. Перед введением вакцины врачи в обязательном порядке измерили температуру и проконсультировали молодых людей по интересующим их вопросам, а также рассказали о возможных побочных эффектах и противопоказаниях", - рассказали в пресс-службе ЦВО.