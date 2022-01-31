В Свердловской области педофила и убийцу осудили пожизненно

Жителя Свердловской области осудили пожизненно за изнасилование и убийство маленькой девочки осенью 2020 года.

Напомним, днем 12 ноября в Асбесте пропала 11-летняя школьница - ушла гулять и не вернулась. Сначала близкие искали ее самостоятельно, но когда поняли, что не справятся, обратились в правоохранительные органы. Девочку искали полицейские, сотрудники ЧОП, волонтеры, таксисты, кинологи с собаками. На причастность к пропаже ребенка проверили несколько десятков человек, в том числе - ранее судимых. Проанализировали видеозаписи с камер по всем возможным маршрутам ее передвижения.

15 ноября было обнаружено тело пропавшей. Почти сразу же, по горячим следам, задержали и подозреваемого в ее убийстве - сорокалетнего работника ритуальной фирмы, который почти половину своей жизни провел за решеткой.

Как передает пресс-служба регионального Следственного комитета, 12 ноября 2020 года подсудимый находился в состоянии наркотического опьянения, у дома на Челюскинцев он увидел девочку, которая продавала газеты. Он заманил ее к себе домой, где изнасиловал и убил.

"Подозреваемый сам указал место в кустах за жилой многоэтажкой, где ночью спрятал тело ребенка. Под прессом улик он дал признательные показания", - рассказал официальный представитель главка МВД области Валерий Горелых.

Суд приговори душегуба к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.