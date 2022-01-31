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31.01.2022 01:23
Рубрика: Бензин

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате. В нашей стране в среднем его стоимость составляет 51,3 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости, в который вошли 32 страны Европы, включая Казахстан.

Фото: Мария Девахина / РИА Новости
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По данным агентства, ниже российских цены на бензин только в Казахстане. В пересчете на рубли литр АИ-95 здесь стоит 35,7 рубля. На третьем месте Беларусь, где за литр бензина в среднем придется заплатить около 61 рубля.

Как отмечают авторы рейтинга, самый дорогой в Европе бензин продается в Нидерландах - 169,1 рубля за литр. Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция, где литр бензина стоит дороже 150 рублей.

Что же касается дизельного топлива, то в России оно самое дешевое - 54,4 рубля за литр. Менее 80 рублей оно также стоит в Казахстане, Беларуси и на Украине. Самое дорогое дизельное топливо в Швеции - 172,4 рубля за литр. В Великобритании, Финляндии, Норвегии, Бельгии, Нидерландах литр дизтоплива стоит больше 140 рублей.

Ранее Росстат сообщал, что в России средние розничные цены на бензин за период с 15 по 21 января выросли на 7 копеек - до 50,52 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 23 копейки до 54,69 рубля за литр. Рост цен на бензин отмечен в 47 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Липецкой области - на 0,6%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Республике Дагестан, Чувашской республике, Тверской и Кировской областях, Ямало-Ненецком автономном округе на 0,1%.