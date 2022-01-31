Стало известно, сколько автомобилей не выпущено АвтоВАЗом в январе

Первый месяц 2022 года не стал для АвтоВАЗа исключением: завод по-прежнему испытывает трудности с поставками комплектующих, в результате чего вводятся простои на ряде производств. Стало известно, сколько автомобилей в результате этого было не впущено по итогам месяца.

Антирекорд принадлежит сборочно-кузовному производству Kalina, где выпускается семейство Lada Granta: недособрали 3.1 тысячи машин, с конвейера, по данным группы "Нетипичный АвтоВАЗ", сошло более шести тысяч "Грант". Напомним, 31 января - третий понедельник подряд, когда СКП Kalina не выходит на работу, в январе производство работало 5 из 16 дней.

На втором месте по количеству невыпущенных авто - СКП (Niva Legend и Niva Travel): недосчитались по итогам января 500 внедорожников, за месяц выпущено более трёх тысяч машин. Могло бы быть больше, но на прошлой неделе была приостановлена сборка классической "Нивы" .

Самый бесперебойный выпуск - производство машин на платформе B0 (Lada Largus и Xray, Renault Logan и Xray), которое смогло выйти на работу даже в одну из суббот, добавив к итоговому результату около сотни авто: всего в январе произвели примерно 11 тысяч машин.

Информация по ижевской площадке традиционно скупа. По предварительным данным на ней в январе удалось выпустить 6.5 тысяч Lada Vesta. Напомним, на "Lada Ижевск" полным ходом готовятся к выпуску нового поколения модели.