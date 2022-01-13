АвтоВАЗ впервые показал Lada Vesta FL. Оказывается, это новое поколение

На прошедшей 12 января 2022 года пресс-конференции АвтоВАЗа, посвящённой итогам прошлого года, компания затронула тему планов на ближайшее будущее, главное место в котором занимает успешный запуск Lada Vesta FL. Тизер модели был продемонстрирован на видео.

Содержательность видео почти нулевая, и оно лишь доказывает инсайдерские данные о полностью светодиодной оптике автомобиля. Интересно другое: АвтоВАЗ позиционирует Lada Vesta FL как новое поколение. Остаётся надеяться, что масштаб изменений действительно соответствует этому заявлению, а не является вынужденной формальностью: напомним, Vesta вышла на рынок в ноябре 2015 года.

Ожидается, что в топовых версиях "новое поколение Lada Vesta" получит вертикальный планшет мультимедиа, который уже доставил инженерам много проблем, бесключевой доступ, система контроля "мёртвых" зон, цифровая приборная панель.

По части силовых агрегатов всё останется без изменений, но, по некоторой информации, модель может получить новый вариант. Актуальная линейка двигателей включает в себя вазовские двигатели 1.6 и 1.8 литра мощностью 106 и 122 л.с., а также 113-сильный мотор Renault-Nissan 1.6 литра. Коробки передач - "механика" и вариатор. Цены на седан стартуют от 862 900 рублей, на универсал - от 954 900 рублей.

Выход Lada Vesta FL состоится в середине 2022 года.