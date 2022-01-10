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10.01.2022 08:11
Рубрика: Российский автопром

Новая Lada Vesta: выявлена серьезная неисправность во время испытаний

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Тестовые испытания на то и нужны, чтобы во время их прохождения автопроизводитель выявлял и устранял неисправности. Так, по данным инсайдеров, у новой Lada Vesta обнаружен серьёзный дефект, связанный с опцией, недоступной на текущей версии модели.

Фото: Пресс-служба Nissan
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Как пишет группа Avtograd news, к настоящему моменту собрано 200 автомобилей, которые проходят тестовые испытания.

К слову, начался их финальный этап. У половины прототипов, собранных в рамках последней партии, состоящей из восьми авто, отказывает цифровая приборная панель, в результате чего перестаёт функционировать вся электрика, и машина дальше не едет.

Ранее "РГ" рассказывала, какие ещё новшества получит Lada Vesta FL, старт серийного производства которой запланирован на март 2022 года. К этому времени на заводе в Ижевске уже выпустят несколько сотен товарных автомобилей, которые отправятся в дилерские центры для презентаций и проведения тест-драйвов. Старт продаж новинки может состояться в конце весны.

Новая Lada Vesta FL получит "заряженную" версию, причём не только в кузове седан, как сейчас, - также появится Vesta SW Sport.

С 1 января 2022 года цены на актуальную версию модели начинаются от 862 900 рублей.

#Lada