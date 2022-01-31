Суд отклонил апелляцию Booking на штраф в 1,3 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию Booking.com на решение нижестоящей инстанции о признании законным штрафа для компании в размере 1,3 млрд рублей. Соответствующее решение появилось в картотеке суда.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - отмечено в информации.

Решение суда теперь вступило в законную силу. Booking подавал апелляцию на ноябрьский вердикт арбитражного суда Москвы. Тогда компания просила изменить или отменить штраф в 1,3 млрд рублей, который ей вынесла Федеральная антимонопольная служба. Однако московские судьи признали решение ФАС законным.

ФАС же обвиняла Booking в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. По мнению ведомства, компания навязывала гостиницам, отелям и хостелам соблюдение паритета цен и номеров. В результате чего на Booking.com и был наложен оборотный штраф.