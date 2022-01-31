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31.01.2022 13:02
Рубрика: Легковые авто

Tesla Model S возглавила рейтинг самых ненадежных электрокаров

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Немецкая Ассоциация органов технического надзора TÜV опубликовала отчёт о самых надёжных электрокарах.

Фото: YouTube
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В организации отметили, что в настоящее время в частном владении находится достаточное количество электрических машин, чтобы составить рейтинг. Он основан на результатах технических осмотров моделей.

Первое место, то есть самым беспроблемным электрокаром оказался Smart Fortwo: только у 3.5% осмотренных авто были выявлены какие-то неисправности.

На втором месте - BMW i3 с результатом 4.7%, что соответствует количеству поломок у обычных машин возрастом два-три года. Третье место - Renault Zoe: объём автомобилей, которым требовался ремонт, составляет 5.7%.

Почти в два раза этот показатель оказался хуже у Tesla Model S - 10.7%. Отмечается, что только Dacia Duster и Logan имеют больший процент. Слабыми местами Tesla Model S названы поперечные рычаги подвески, противотуманки и фары ближнего света.

На прошлой неделе состоялась пресс-конференция, на которой Tesla обнародовала результаты своей деятельности в 2021 году: очередные рекорды, но Cybertruck и дешёвую модель пока не выпустят.

#Tesla