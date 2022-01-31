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31.01.2022 16:45
Рубрика: Работа власти

В "Единой России" выступили против снижения нештрафуемого порога скорости

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Единая Россия" не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.

Фото: REUTERS
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"Инициатива господина Ликсутова о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч не нова и откровенно вредна. "Единая Россия" ее не поддерживала и не поддержит", - сказал секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он напомнил, что подобная идея уже обсуждалась еще до пандемии. Тогда пришли к общему мнению, что эта мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет.

В интервью РИА Новости сенатор Андрей Клишас также сообщил, что без серьезных прогнозов снижения смертности парламент не поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости.

Турчак также подчеркнул, что после двух лет пандемии людям и так трудно, "реанимировать подобные мысли можно только, окончательно оторвавшись от земли и от реальности". "Эта идея - только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили", - сказал он и порекомендовал главе столичного дептранса чаще слушать и слышать людей. "Помнить, что задача власти - делать жизнь граждан лучше, а не сложнее", - подчеркнул Турчак.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов предложил снизить нештрафуемый порог скорости до 10 км/ч.