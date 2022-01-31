В каких случаях разыскиваемую машину не заберут у покупателя

Если машину угнали, несколько раз перепродали, но в конце концов она была обнаружена, ее вернут тому собственнику, у которого она была угнана. И при этом не важно, что последний, кто ее приобрел, - добросовестный приобретатель и, по сути, пострадавший.

Но есть из правила исключения. Не всегда машина возвращается к тому, кого она покинула. Как раз в такой запутанной истории пришлось разбираться Верховному суду, сообщает портал Право.ру.

Еще 9 ноября 2018 года некто Кадочников купил автомобиль по договору купли-продажи у некоего Трубарова. Он передал деньги и получил один комплект ключей, ПТС, свидетельство о регистрации, ключи от противоугонных устройств, брелок, GPS-метку. В этот же день он зарегистрировал машину в ГИБДД и целый год спокойно на ней ездил, пока 13 ноября 2019 года не выяснилось, что с 22 сентября 2019 года автомобиль находится в розыске и следователем УМВД России по Белгородской области предписано произвести его выемку.

Как такое могло случиться? Ведь перед покупкой Кадочников проверил всеми возможными способами, что машина не находится в розыске, под арестом и не обременена залогом. С помощью интернет-ресурса "Авотека" запросил отчет о машине, проверил его по программе "Автокод", ознакомился с правоустанавливающими документами, и оснований усомниться в праве продавца на отчуждение машины не было.

Он обратился в Преображенский суд столицы о признании его добросовестным приобретателем. Но суд его иск не удовлетворил, сославшись на то, что он не проявил необходимую степень заботливости и осмотрительности, не принял все разумные меры, направленные на проверку юридической чистоты сделки. Кроме того, суд указал, что истцом не представлено надлежащих доказательств того, что ему не было и не могло быть известно о нарушении прав предыдущего собственника приобретаемого им автомобиля. Причем не того собственника, у которого он покупал машину, а первого собственника.

Апелляционная и кассационная инстанции согласились с выводами районного суда. Но Верховный суд нашел в решении нижестоящих судов множество существенных нарушений норм права.

Если агент продал автомобиль, но не рассчитался с прежним хозяином, это не означает, что автомобиль выбыл из владения помимо воли собственника

Машина, действительно, оказалась непростой. Его первый собственник некто Рудыкин 3 ноября 2018 года заключил агентский договор с одной из фирм, которая должна была продать его автомобиль. 5 ноября фирма от лица Рудыкина заключила договор купли-продажи автомобиля с неким Трубаровым, был подписан акт приема-передачи. 6 ноября Трубаров заключил договор купли-продажи с новым покупателем. Но у суда нет сведений, что договор был исполнен. 9 ноября Кадочников приобрел машину у Трубарова. Конечно, его должна была насторожить столь быстрая смена собственников. Но ведь машину он проверил.

Как выяснилось, 28 января 2019 года в отношении владельцев фирмы, с которой первый собственник машины заключил агентский договор, было возбуждено уголовное дело. Они вместе с неустановленными лицами не собирались исполнять условия договора, а попросту похитили автомобили на общую сумму почти 86 миллионов рублей. В том числе и автомобиль, который купил Кадочников.

Но Верховный суд напомнил, что, согласно постановлению Пленума ВС, собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения независимо от возражения ответчика о том, что он является добросовестным приобретателем, если докажет факт выбытия имущества из его владения помимо его воли. Недействительность сделки, во исполнение которой передано имущество, не свидетельствует само по себе о его выбытии из владения помимо его воли. Судам необходимо устанавливать, была ли воля собственника на передачу владения иному лицу. Чего сделано не было.

Невыплата собственнику денежных средств от продажи имущества лицом, которому собственник передал его для реализации, само по себе не может свидетельствовать о том, что это имущество выбыло из владения собственника помимо его воли.

Рудыкин в суд не явился и доказательств выбытия имущества из его владения помимо воли не представил.

Наоборот, суд установил, что в целях отчуждения автомобиля он через два дня после его покупки сам заключил с фирмой агентский договор, сам передал агенту автомобиль, документы, ключи и иные принадлежности.

На момент приобретения Кадочниковым автомобиля сведений о каких-либо ограничениях в отношении машины не имелось. Право собственности продавца подтверждалось выданными органами ГИБДД регистрационными документами, оснований не доверять которым не было.

Ссылаясь на то, что истец не проявил должной осмотрительности и не доказал, что не знал о нарушении прав предшествующего собственника, суд не указал, каким способом и в какой форме должна в таком случае проводиться проверка покупателем предшествующих сделок купли-продажи автомобиля, а также соответствует ли это закону либо обычной практике гражданского оборота.

В общем, на этих основаниях ВС отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Очевидно, что в данной ситуации угона не было. Были мошеннические действия со стороны фирмы-агента. А конечный покупатель, конечно, не мог знать обо всех этих перипетиях. Ущерб первый собственник должен взыскивать именно с фирмы, которой он добровольно отдал автомобиль. А последний покупатель в этой истории - добросовестный приобретатель. И его права должен защищать суд, указал ВС.