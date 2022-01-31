В ПФР назвали три условия для выхода на пенсию в 2022 году

Для выхода на пенсию по старости в 2022 году необходимо соблюдение нескольких условий. Одним из важнейших является возраст гражданина, напомнили в Пенсионном фонде России.

Так, мужчины могут претендовать на назначение страховой пенсии в возрасте 61,5 года. Таким образом, выйти на пенсию смогут те, кто родился по втором полугодии 1960 года.

Возрастной минимум для женщин в 2022 году - 65,5 года (время рождения - второе полугодие 1965 года).

Кроме того, для назначения пенсии необходимо выполнить еще два условия - иметь страховой стаж не менее 13 лет и 23,4 пенсионного коэффициента.

При этом следует помнить, что ряд граждан имеют право на досрочную пенсию. К ним относятся, например, жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.