В ПФР рассказали, кто может претендовать на досрочную пенсию

Ряд категорий россиян имеют право на назначении досрочной пенсии. Так, наряду с льготными условиями для работников, занятых в тяжелых, опасных и вредных условиях труда (шахтеры, горняки, спасатели и представители некоторых других профессий), на досрочное назначение выплат могут претендовать и другие категории граждан, напомнили в отделении ПФР по Карачаево-Черкесской республике.

Среди нововведений, которые вступили в силу с 2021 года, в ПФР отметили право на досрочную пенсию для многодетных матерей. Возраст назначения выплаты зависит от количества детей.

"Основные требования - 15 лет страхового стажа, необходимое количество пенсионных баллов и воспитание ребенка до восьми лет", - отметили в ПФР.

Кроме того, еще в 2018 году в законодательстве появилась норма, дающая право выйти на пенсию на два года раньше за длительный страховой стаж: для женщин - 37 лет стажа, для мужчин - 42 года стажа.

"Обращаем внимание, что изменения в законе не затрагивают социальную пенсию по инвалидности и по потере кормильца, которые назначаются безотносительно к общеустановленному пенсионному возрасту. Граждане, потерявшие трудоспособность, сохраняют право обратиться за назначением пенсии независимо от возраста при установлении группы инвалидности", - добавили в ПФР.

Ранее в Пенсионном фонде также напомнили о праве россиян предпенсионного возраста выйти на пенсию на два года раньше общеустановленных сроков. Правда, для этого необходимо выполнить ряд условий.