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31.01.2022 06:15
Рубрика: Власть

Военные РФ организовали систему управления войсками на учениях в Беларуси

В Беларуси подразделения Восточного военного округа (ВВО) России, участвующие в проверке сил реагирования Союзного государства, начали развертывание полевых пунктов и организовали единую систему управления войсками. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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В систему вошли пункты управления привлекаемых подразделений, находящихся на полигонах, пишет РИА Новости. На всех пунктах работает видео-конференц-связь, а командиры могут передавать сигналы управления в режиме реального времени. Защиту от воздушного нападения условного противника организовывают подразделения ПВО.

Ранее сообщалось, что Россия перебросила в Беларусь зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". В Минобороны РФ рассказали, что каждая из 12 боевых машин может нести по 12 зенитных ракет, которые находятся в транспортно-пусковых контейнерах. Кроме того, в Беларусь из Хабаровского края прибыли российские истребители Су-35С, которые будут задействованы в учении "Союзная решимость-2022".

Напомним, проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля, будут проведены передислокация и создание группировок войск на территории Беларуси. Во время второго этапа, который продлится с 10 по 20 февраля, будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".

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