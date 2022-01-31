Врачи связали детскую заболеваемость ковидом со скорым окончанием пандемии

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди детей может свидетельствовать о скором завершении пандемии COVID-19, считают врачи. По их мнению, как только ее перенесет критическая масса детей, шествие вируса сойдет на нет.

Рост заболеваемости коронавирусом среди детей медики объясняют распространением штамма "омикрон", при котором клиническая картина практически неотличима от классических симптомов ОРВИ. "Если в предыдущие волны хоть как-то мы могли определиться, [ковид ли это,] то сейчас такой возможности нет совершенно. Это говорит еще и о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской, и вполне возможно, это приведет к завершению пандемии после того, как переболеют дети", - говорит заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской ГКБ №5 им. Филатова Елена Дондурей.

Такую точку зрения поддерживает Светлана Баннова, заведующая отделением для детей с COVID-19 с палатами реанимации и интенсивной терапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Она отметила, что даже при госпитализации дети "намного быстрее справляются" с инфекцией и выписываются раньше, чем было в предыдущие волны заболеваемости, передает РИА Новости.

В начале января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что впереди мир ожидают трудные три месяца, рост заболеваемости из-за "омикрона" может быть существенным. При условии вакцинации более 70% населения каждой страны пандемия может пойти на спад к середине этого года, полагают в ВОЗ. Особую актуальность сейчас имеет ревакцинация, которая способна в первые три месяца после укола защитить от заражения "омикроном" на 100%.