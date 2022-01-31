Запрет на продажу Lada Niva Travel поступил из-за угрозы пожара

В конце прошлой недели стало известно, что дилеры АвтоВАЗа получили письмо, в котором автопроизводитель требовал прекратить реализацию непроданных экземпляров Lada Niva Travel. Появилась информация, по какой причине завод выпустил такое распоряжение.

Ограничения коснулись 2.7 тысячи внедорожников Niva Travel. Группа Avtograd news сообщает, что запрет на продажу поступил из-за нескольких случаев возгорания модели: предположительно, очаг находился в моторном отсеке. Возможная причина: перетирание плюсового провода стартера.

Все три случая признаны гарантийными. Ведётся расследование, по итогам которого автопроизводителем будут разработаны меры по устранению дефекта.

В 2021 году Lada Niva Travel и Niva Legend стали вторыми в топ-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников. Цены на модель стартуют от 879 900 рублей.