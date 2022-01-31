Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
31.01.2022 11:00
Рубрика: Российский автопром

Запрет на продажу Lada Niva Travel поступил из-за угрозы пожара

Текст: Константин Руссов

В конце прошлой недели стало известно, что дилеры АвтоВАЗа получили письмо, в котором автопроизводитель требовал прекратить реализацию непроданных экземпляров Lada Niva Travel. Появилась информация, по какой причине завод выпустил такое распоряжение.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
"Lada без модели". Niva Travel оказалась неузнаваемой для камер ГИБДД

Ограничения коснулись 2.7 тысячи внедорожников Niva Travel. Группа Avtograd news сообщает, что запрет на продажу поступил из-за нескольких случаев возгорания модели: предположительно, очаг находился в моторном отсеке. Возможная причина: перетирание плюсового провода стартера.

Все три случая признаны гарантийными. Ведётся расследование, по итогам которого автопроизводителем будут разработаны меры по устранению дефекта.

В 2021 году Lada Niva Travel и Niva Legend стали вторыми в топ-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников. Цены на модель стартуют от 879 900 рублей.

#Lada