АвтоВАЗ запретил дилерам продавать Lada Niva Travel

Кажется, назревает сервисная кампания от Lada, которая затронет Lada Niva Travel: АвтоВАЗ запретил дилерам продавать нереализованные внедорожники.

Об этом со ссылкой на информационное письмо, разосланное дилерам автопроизводителем, сообщает сайт "Лада.онлайн".

Пока его содержание ограничено предписание не продавать стоящие в салонах или на складах Lada Niva Travel "с целью гарантирования потребительских свойств".

Список VIN-номеров авто, которые пока запрещены к продаже, насчитывает 2700 машин.

По итогам 2021 года Lada Niva Travel вместе с Niva Legend заняли второе место в списке самых продаваемых кроссоверов и внедорожников. Цены на модель стартуют от 879 900 рублей.

В начале года была представлена спецверсия Niva Travel - Black. Её продажи должны начаться в скором времени.