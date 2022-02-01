Эксперт рассказал, нужно ли сейчас продавать доллары и евро

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

- Внезапные геополитические "горки" заставили рубль почувствовать резкую слабость в первые же дни 2022 года. Российская валюта проседала 4-5 января на фоне пика массовых протестов и беспорядков в Казахстане. После просьбы страны о срочном введении контингента коллективных миротворческих сил ОДКБ стало понятно, что более масштабного конфликта удастся миновать.

Но не успели толком рублевые активы восстановиться после этих событий, как грянул новый гром на геополитическом фронте. Переговоры России с США и их союзниками по блоку НАТО (10-12 января) вместо ожидавшихся подвижек по таким ключевым темам, таким как расширение НАТО на восток, вопрос вступления в альянс Украины, контроль над вооружениями в Европе, завершились по сути ничем. Более того, стороны стали более скептически оценивать перспективы ведения дальнейшего разговора, а в риторике политиков и в СМИ появились воинственные посылы.

Страновые риски российских активов для нерезидентов в этот момент попали под масштабную, стремительную переоценку, в результате чего рубль и акции отечественных компаний начали отвесно падать. На пике напряженности курс американской валюты превышал 80 рублей, курс евро - 90. Только под занавес января появились сигналы о новых запланированных контактах России и Запада, а в российском МИД заверили, что сценарий "вторжения" в Украину, муссируемый зарубежными СМИ, на деле неприемлем для Москвы. Откат наихудших опасений вернул рублю часть потерь. В результате российская валюта уступила с начала года около 4% доллару и 3% - евро.

Резкое ослабление рубля и последовавшие признаки разворота в геополитическом фоне заставили многих задаться вопросом - является ли текущий момент подходящим для продажи имеющихся долларов и евро? Наши наблюдения показывают, что продажи иностранной валюты активизировались и превалируют. И это отражает победу рационального подхода граждан к операциям с иностранной валютой - давно позади времена эмоционального ажиотажа, когда доллары скупали на пиках снижения рубля, а не наоборот, как следовало было.

Но продав или купив валюту выгодно в правильный моменте, расслабляться еще рано. Во-первых, целью инвестора должно быть формирование определенной доли валютных накоплений. Для тех, кто зарабатывает и тратит в основном в рублях, оптимально держать не менее 30% сбережений в валютных активах.

Во-вторых, валюту саму по себе не стоит воспринимать как объект для инвестиций. Тем более сегодня, когда мир захлестнула высокая инфляция. К слову, в США она находится на максимумах за 40 лет. Это значит, что доллары точно так же, как и рубли в наличном виде будет "подъедать" инфляция, как бы глубоко вы не прятали их под подушку или в сейф. Поэтому валюту разумнее всего использовать как инструмент для покупки в свой портфель иностранных активов (акции, облигации, валютные ПИФы и т.д.), которые способы генерировать доход.

Прогнозирование курса рубля в текущей ситуации все еще заметно затруднено геополитическим фактором. В базовом сценарии ближе к весне мы ждем дальнейшего улучшения внешнеполитической конъюнктуры, и уже в феврале курс рубля к доллару может вернуться в район 74-75. При этом прогнозы по нефти предполагают сохранение до конца зимы комфортного уровня цен. Кроме того, в пользу рубля продолжают играть высокая ключевая ставка Банка России.