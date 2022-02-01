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01.02.2022 01:00
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, нужно ли сейчас продавать доллары и евро

Текст: Роман Маркелов
Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Внезапные геополитические "горки" заставили рубль почувствовать резкую слабость в первые же дни 2022 года. Российская валюта проседала 4-5 января на фоне пика массовых протестов и беспорядков в Казахстане. После просьбы страны о срочном введении контингента коллективных миротворческих сил ОДКБ стало понятно, что более масштабного конфликта удастся миновать.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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Но не успели толком рублевые активы восстановиться после этих событий, как грянул новый гром на геополитическом фронте. Переговоры России с США и их союзниками по блоку НАТО (10-12 января) вместо ожидавшихся подвижек по таким ключевым темам, таким как расширение НАТО на восток, вопрос вступления в альянс Украины, контроль над вооружениями в Европе, завершились по сути ничем. Более того, стороны стали более скептически оценивать перспективы ведения дальнейшего разговора, а в риторике политиков и в СМИ появились воинственные посылы.

Страновые риски российских активов для нерезидентов в этот момент попали под масштабную, стремительную переоценку, в результате чего рубль и акции отечественных компаний начали отвесно падать. На пике напряженности курс американской валюты превышал 80 рублей, курс евро - 90. Только под занавес января появились сигналы о новых запланированных контактах России и Запада, а в российском МИД заверили, что сценарий "вторжения" в Украину, муссируемый зарубежными СМИ, на деле неприемлем для Москвы. Откат наихудших опасений вернул рублю часть потерь. В результате российская валюта уступила с начала года около 4% доллару и 3% - евро.

Резкое ослабление рубля и последовавшие признаки разворота в геополитическом фоне заставили многих задаться вопросом - является ли текущий момент подходящим для продажи имеющихся долларов и евро? Наши наблюдения показывают, что продажи иностранной валюты активизировались и превалируют. И это отражает победу рационального подхода граждан к операциям с иностранной валютой - давно позади времена эмоционального ажиотажа, когда доллары скупали на пиках снижения рубля, а не наоборот, как следовало было.

Но продав или купив валюту выгодно в правильный моменте, расслабляться еще рано. Во-первых, целью инвестора должно быть формирование определенной доли валютных накоплений. Для тех, кто зарабатывает и тратит в основном в рублях, оптимально держать не менее 30% сбережений в валютных активах.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
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Во-вторых, валюту саму по себе не стоит воспринимать как объект для инвестиций. Тем более сегодня, когда мир захлестнула высокая инфляция. К слову, в США она находится на максимумах за 40 лет. Это значит, что доллары точно так же, как и рубли в наличном виде будет "подъедать" инфляция, как бы глубоко вы не прятали их под подушку или в сейф. Поэтому валюту разумнее всего использовать как инструмент для покупки в свой портфель иностранных активов (акции, облигации, валютные ПИФы и т.д.), которые способы генерировать доход.

Прогнозирование курса рубля в текущей ситуации все еще заметно затруднено геополитическим фактором. В базовом сценарии ближе к весне мы ждем дальнейшего улучшения внешнеполитической конъюнктуры, и уже в феврале курс рубля к доллару может вернуться в район 74-75. При этом прогнозы по нефти предполагают сохранение до конца зимы комфортного уровня цен. Кроме того, в пользу рубля продолжают играть высокая ключевая ставка Банка России.

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