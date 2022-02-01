В московской Центральной клинической больнице состоялась закрытая церемония прощания с актером Леонидом Куравлевым, который скончался в минувшее воскресенье на 86-м году жизни. По информации ТАСС, на траурном мероприятии присутствовали только самые близкие артисту люди.

Сын Леонида Куравлева Василий в своей речи поблагодарил любимого отца.

- В будущем мы будем с тобой общаться, прежде всего, через твои роли, и, конечно же, через детские светлые воспоминания, - сказал он.

Мероприятие также посетил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, который подчеркнул, каким скромным и глубоким человеком был усопший. Это подтверждается и скромной церемонией прощания, которую организовали родные Куравлева.

- Пусть земля будет тебе, дорогой, пухом. Я рад, что мы с тобой общались достаточно близко, - добавил он.

Напомним, в начале января Леонид Вячеславович попал в больницу в Коммунарке с воспалением легких. Коронавирус был исключен, медики боролись с пневмонией. Несмотря на выздоровление, у Куравлева был серьезно поражен мозг. Он был выписан и отправлен в другое медучреждение, где в итоге и скончался.